По словам астроэксперта, в августе многие города ждет победа.

Экстрасенс Макс Гордеев сделал предсказание для охваченной войной Украины на август 2022 года.

Украина в последний месяц лета будет получать много помощи от Запада. Об этом астроэксперт рассказал в своем YouTube-канале.

По его словам, в августе еще будут происходить последние бои. Также он добавил, что отдельные города действительно увидят победу уже в августе 2022-го. Но война еще продолжается.

"Не будет такого, что кто-то позвонил и сказал: "Все, победа". Победа будет идти поэтапно", - заявил экстрасенс. Гордеев добавил, что первыми забудут о войне западные области Украины.

Кроме того, Гордеев говорит, что из-за контрнаступательных действий Украины ожидаются ожесточенные бои. Август станет разрушительным для врагов, которые думают, что они уже одержали победу.

"Победа за нами, она очень близко", - говорит экстрасенс.

Также он рассказал, что в августе Россию ждет разочарование, ее армия окажется не такой сильной. "Оккупанты будут бежать на свою территорию", - заявил Гордеев.

Ранее астролог Алексей Кириченко дал прогноз относительно того, когда закончится война в Украине, и ответил на вопрос, случится ли это в 2022 году.

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