Астролог Влад Росс назвал дату окончания войны в Украине

"Украину спасет женщина", - говорит астролог.

Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что есть два сценария окончания войны в Украине - оптимистичный и пессимистичный.

Во-первых, он считает, что самая красивая дата для завершения боевых действий - 25.05.2025.

"Нет ни единой предпосылки, что война закончится раньше, потому что Россия уже окончательно и бесповоротно сказала, что она не пойдет на мирные переговоры. Замораживания конфликта не будет, иначе бы северокорейцы не появились бы на фронте. Быстро завершить войну может, скорее всего, Дональд Трамп, если у него состоится инаугурация президента. Хотя я в этом сомневаюсь", - сказал астролог в интервью УНИАН.

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В худшем случае война продлиться до 2029 года, отметил Росс.

"Единственный шанс завершить войну - весна 2025 года. На этот период намечены и выборы в Украине. В крайнем случае они будут в октябре. Но если в мае 2025 года война не закончится, то она продлится до 2029 года", - добавил астролог.

Также он уточнил, что спасти Украину может женщина. Вполне возможно, что на выборах в США победит Дональд Трамп, однако ситуация может развернуться так, что голоса посчитают в пользу Камалы Харрис.

Звездный час у Дональда Трампа. 5 ноября Луна будет в его доме выигрышей, Венера - планета любви, счастья и успеха - в соединении с Луной, Юпитер в доме власти. Это показатели успеха. К слову, Юпитер станет ретроградным и уйдет из дома успеха Камалы Харрис в сторону Дональда Трампа.

"Но есть и негативный показатель на период выборов - это Черная Луна в соединении с Меркурием (письма по почте, бюллетени, списки). То есть Дональд Трамп может выиграть, но голоса посчитают в пользу Харрис. Тогда Украину спасет женщина", - уточнил Росс.

Напомним, астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что нас ждет в ноябре, какие события будут происходить на фронте, и когда закончится война в Украине.

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