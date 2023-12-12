По ее словам, пока они не доведут дело до конца, то сами не захотят ехать домой.

Совсем скоро украинцы будут праздновать Новый год. Однако не все семьи будут в полном составе, особенно те, в которых мужчины сейчас защищают Украину с оружием в руках.

Каждая мама, супруга и все дети ждут, когда их родные вернуться домой с победой. Экстрасенс Яна Пасынкова в интервью УНИАН рассказала, когда военных ВСУ смогут отпустить.

По ее словам, массово отпускать военных на Новый год не будут. Это будет более возможно в конце зимы и начале весны, и то частично.

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"Но есть такой момент, что они сами не захотят уезжать. Я их очень понимаю в этом плане, ведь нужно контролировать наработанные позиции. Придет на их место кто-то "зеленый", и что тогда?" - говорит Пасынкова.

Она отметила, что украинские военные захотят оборонять свои позиции и довести дело до конца, поэтому даже если им и предложат вернуться домой, они, скорее всего, от этого откажутся.

"Вот увидите, их будут отпускать, но они сами не поедут домой", - подытожила экстрасенс.

Напомним, ранее экстрасенс Яна Пасынкова в интерью УНИАН рассказала, как военные ВСУ переживут эту зиму, будут ли "звоночки" нашей победы, прекратит ли США нам помогать, и что будет происходить в этот период в России.

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