По его словам, вскоре война закончится миром.

Астролог Влад Росс рассказал, что в 2024 году Украина получит благие вести, после чего мы уже сможем говорить о прекращении огня и победе ВСУ.

"Переломными для Украины будут март и апрель 2024 года. Соединение Юпитера, Урана и Белой Луны в знаке Тельца сулит Украине благую весть", - сказал Росс в комментарии "Главреду".

По его словам, мир в Украине наступит либо поздней весной, либо ранним летом 2024 года.

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Однако, эксперт предупреждает, что есть риск ожесточения войны осенью следующего года. Это произойдет в том случае, если благой вести не будет или ситуация будет какой-то расплывчатой.

"Если Путин и его режим в России будут свергнуты, в том числе, Патрушев и Королёв, то под контроль Украины в 2024 году вернутся практически все оккупированные территории. Крым на несколько лет может остаться спорной территорией, но потом он всё равно вернётся в состав Украины. Донбасс и юг вернутся сразу, российские войска оттуда уйдут", - добавил астролог.

Напомним, ранее астролог ответил, кто станет следующим президентом Украины. По словам Влада Росса, пока Владимир Зеленский останется на своем месте, ему ничего не угрожает. Однако после него будет другой президент. Высокие шансы есть у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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