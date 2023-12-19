Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, каким будет год Зеленого Деревянного Дракона для украинцев, какая главная задача у ВСУ, будет ли "охота" на власть Украины, и может ли закончиться война.

Влад, дайте, пожалуйста, прогноз на 2024 год. Что ждет украинцев в год Зеленого Деревянного Дракона?

Считается, что родиться в год Зеленого Дракона - большое счастье для китайцев. Они всегда хотели в этот год родить сына, чтобы он был счастливым и удачливым. Зеленый - цвет мира, финансов, благосостояния, поэтому никакого мирового упадка не будет. Также этот цвет символизирует перемирие, а это значит, что в 2024 году есть все шансы выйти на мирный трек.

Материя года - дерево. Это гармоничная материя, связанная с предками. Она приносит возраждение, приверженность к размышлениям и аналитике, развитие творческой энергии.

Видео дня

При этом год Дракона будет переломным, потому что цифра года - 8 (2+0+2+4). Это цифра Урана, которая кардинально перевернет ситуацию. Особенно что-то наметится в апреле, когда будет точнейшее соединение Юпитера и Урана в знаке Тельца. Поэтому могут быть кардинальные перемены в плане противостояния России и Украины. Этому же будет способствовать Белая Луна, обозначающая счастье, спокойствие и удачу.

Кроме того, этот год будет благоприятным для творческих людей, в том числе и для нашего президента Владимира Зеленского, который ранее был комиком. Вновь возрадится кинематограф, появятся хорошие голливудские фильмы, звезды будут ездить по миру.

Какая главная задача у ВСУ в 2024 году?

Во-первых, не отдать слишком много наших территорий. А, во-вторых, уйти в "глухую" оборону. Лучший выход - забетонировать ситуацию такой, какая она есть сейчас. Полноценно отбиваться от россиян мы не можем, потому что нас "кинули". Нам не предоставили ту помощь, о которой мы давно уже просим.

А когда мы можем получить помощь?

Будем ждать весны. Именно в этот период может что-то произойти в России, что война сразу же закончится. Есть вероятность, что там созреет дворцовый переворот, Путина "скинут" или перед выборами, или сразу после них. После марта Уран соединиться с Юпитером и Белой Луной. В это время ситуация для Украины будет очень благоприятной. Нам дадут еще много денег, вооружения и самолетов.

Дракон - это огнедышащие животное. Значит ли это, что мы будем мстить России за все массированные атаки?

Однозначно. Масса дронов будут лететь как на Россию, так и в Украину. То есть нас ждет война дронов. Кто больше их "наклепает", тот и победит.

Недавно была совершена кибератака на "Киевстар". Есть ли риск, что в следующем году россияне повторят попытку?

Да, война может перейти в интернет. Проблемы были не только у "Киевстар", но и у Monobank. В 2024-м вообще может "лечь" вся банковская система Украины. Есть опасность и для других мобильных операторов. Может быть и такое, что некоторые области вообще будут отключены от интернета.

Если в этот раз "Киевстар" восстановился за несколько дней, то в следующий раз может понадобиться несколько недель.

Вы сказали, что в следующем году нас ждет война дронов. Какие города являются главной целью Путина?

Путин все время будет стрелять по Одессе, потому что он хочет ее отобрать. Поэтому прибрежные города под особой опасностью этой зимой. Сюда бы я добавил еще Николаев и Херсон, который диктатор хочет стереть с лица Земли.

Также будут наноситься сложные удары по Виннице, Харькове, Хмельницкому, Житомиру. Над Киевом большой "панцирь", поэтому он максимально защищен. А вот в Киевской области могут быть взрывы.

Но самые горячие точки на ближайшее время - Славянск и Краматорск.

Есть ли риск разрушения жилых домов в результате вражеской атаки?

В основном дроны будут направлены на военные структуры, нефтебазы и бензоколонки, поэтому я не рекомендую там работать. При этом они могут терять ориентиры и попадать в жилые дома.

Какая ситуация будет с мобилизацией в Украине?

Мобилизация будет только усиливаться. Будет поставлена задача - минимум 20 тысяч людей, максимум - 30 тысяч людей в месяц. Привлекаться будут более старые люди, после 40 лет, чтобы не наносить удар генофонду Украины. То есть это будут мужчины, у которых уже есть дети, а молодых будут меньше трогать, потому что им нужно повышать рождаемость.

Также поголовно брать в армию будут женщин медицинских профессий. Они даже не смогут "откосить".

Существует ли опасность для кого-то из власти? Например, как было с отравлением жены Буданова.

Вы видели, чтобы Буданов где-то появлялся за последний месяц? Об этом не говорят, но он тоже отравлен. ФСБ ему поставило "черную метку". В России на него завели уголовное дело, ему хотят отомстить, а еще лучше - убить. Они готовят ответ Буданову на убийство беглого экс-нардепа Ильи Кивы.

Также в следующем году может появиться новый премьер-министр. Его не убьют, просто Зеленский их "перетасует". Хорошие шансы у Александра Кубракова стать министром.

Кроме того, россияне хотят убрать Зеленского. Он - человек номер один, потому что все понимают, что он не пойдет на капитуляцию. При этом у него сильный ангел-хранитель, поэтому у оккупантов ничего не получится.

Раз уж вы вспомнили о Киве, то скажите, могут ли быть ликвидированы еще какие-то предатели?

Есть две важные цели - Владимир Соловьев и Ольга Скабеева. У них охрана по десять человек у каждого, поэтому к ним сложно подобраться. Но такая задача стоит. Вообще Соловьев и Скабеева - это два разжигателя войны. Поэтому после того, как их уберут, закончится информационная война. Убрав их, мы сделаем половину дела. Вы только посмотрите, как они подкупили Алексея Арестовича. Он просто продался Кремлю.

Ну, и в зоне риска остальные предатели Украины, которые находятся в России. Охотиться будут и на Виктора Медведчука. Очень большая вероятность, что его грохнут. У него вообще смертельный соляр в 2024 году.

К слову, совсем скоро мы будем праздновать Новый год. Можно ли ожидать отмены комендантского часа в новогоднюю ночь?

Нет. В этом году Украина фактически не празднует Новый год - ни 25 декабря, ни 31 декабря, ни 1 января в календаре не красные.

В прошлом году Россия нас "поздравила" с Новым годом массированной атакой. Может ли ситуация повториться в этот раз?

Я думаю, что массированные атаки могут быть не на сам Новый год, а перед ним. Меркурий выйдет из ретроградности, поэтому это будет сложный период.