По словам Росса, вероятность того, что в 2024-м состоятся выборы очень маленькая.

Астролог Влад Росс рассказал, кто может стать президентом Украины, если в 2024 году состоятся выборы.

Ранее звучало несколько мнений относительно новой фигуры на этой должности. Эзотерики говорили, что место президента может занять главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Однако, Росс считает, что пока президентское кресло все же останется за Владимиром Зеленским.

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"Владимир Зеленский в 2024 году останется у власти. Ему не грозят никакие события, способные сместить его с поста президента. Никаких майданов в Украине не будет", - сказал Росс в комментарии "Главреду".

Он добавил, что выборы могут состояться осенью. Но до этого времени может произойти какой-то переломный момент, в результате которого война ужесточиться.

Тогда, по словам астролога Влада Росса, выборов не будет даже осенью. При этом он отметил, что после Зеленского президентом Украины будет однозначно Залужный.

Напомним, ранее астрологи ответили, когда закончится война в Украине. Они пророчат, что 2024-й будет победным.

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