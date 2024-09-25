По словам Росса, есть одна красивая дата, когда война может закончиться.

Астролог Влад Росс ответил на вопрос, который интересует всех украинцев. В интервью УНИАН он рассказал, когда закончится война в нашей стране.

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"Я уже давно говорю, что самая красивая дата - 25.05.2025. У нас есть один поворот судьбы - или война заканчивается в мае, или она растянется до следующего года. Все уже народные депутаты готовятся к парламентским выборам и к президентским тоже. Вроде все намечено на конец мая", - сказал астролог.

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Он добавил, что Украину может спасти женщина, а именно Камила Харрис, которая будет участвовать в президентских выборах США.

Кроме того, астролог отметил, что ускорить завершение войны может и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, если в Украине состояться выборы президента и он победит.

"Он хоть и очень мягкий человек, несмотря на то, что военный, но он сумеет очень быстро закончить войну. В любом случае выборы не могут происходить, пока не закончится военное положение. Но даже тогда ситуация в стране не особо улучшится, потому что мужчинам все равно не будут позволять выезжать за границу", - подытожил Росс.

Напомним, ранее астролог назвал города, которые Россия будет уничтожать.

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