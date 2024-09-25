На некоторых территориях, по словам Росса, Россия может применить тактическое ядерное оружие.

Астролог Влад Росс рассказал, что в октябре Россия продолжит обстреливать украинские города. По его словам, оккупанты будут пытаться уничтожить несколько населенных пунктов.

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"Нещадно будут уничтожаться Харьков, Запорожье, Херсон, Кривой Рог, Николаев, Сумы. Больше всего прилетов будет по многоэтажкам. Также Россия может бить по атомным станциям. Они хотят полностью оставить нас без света, чтобы мы жили в темноте", - сказал Росс в интервью УНИАН.

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Также астролог предсказал жесткий удар по Львову со стороны российских оккупантов, а точнее по железнодорожному вокзалу.

"Ударить по Львову тактическим ядерным оружием - это да", - добавил эксперт.

Кроме того, Влад Росс отметил, что вскоре ВСУ удастся отвоевать Покровск, однако в Угледаре ситуация пока останется сложной.

Напомним, ранее астролог ответил, когда Россия и Украина договорятся о мире. По словам Кириченко, осень будет благоприятной для нашей страны.

"Это, скорее, будет похоже на договор о снижении интенсивности или о прекращении огня, но это не окончательная расстановка точек в войне между Россией и Украиной", - отметил Кириченко.

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