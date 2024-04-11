Айя говорит, что все закончится в ближайшее время.

Провидица Айя рассказала, как закончится полномасштабная война в Украине. По ее словам, Америка должна сделать что-то такое, что оккупанты будут бежать из Украины сломя голову.

"Я когда-то спрашивала Бога, как закончится война. Разошлось пространство, я видела, знала, как оккупанты бежали с нашей земли. Есть такое выражение – "пятки было только видно, как они бежали". Я прямо знала, что они убегают по причине того, что Америка что-нибудь такое сделает, что они сразу начнут убегать. Мне не показали, что Америка сделает, но я точно знаю, что война закончится именно так", - рассказала провидица на YouTube-канале "Мой мир".

Она добавила, что война в Украине закончится уже в ближайшее время. Айя говорит, что у многих могло возникнуть ощущение, что мы проиграли, из-за чего люди начали падать духом. Однако, на самом деле, все не так. Мы просто, продолжила провидица, сейчас проходим экзамен, после которого все изменится в лучшую сторону.

"Самая темная ночь – перед рассветом. Вот когда ты уже сдался, уже будет, что будет, жив – и слава Богу... И это прекрасное состояние, потому что после этого состояния наступает победа. Просто живите на прошедших с вами ощущениях. Помните, что с нами Бог, а Бог все может. Мне Бог это показал, что Америка что-нибудь такое сделает, что они будут просто убегать. Их не нужно будет даже как-то выбивать военным путем", - добавила Айя.

Напомним, ранее астролог ошеломил прогнозом по окончанию войны.

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