Август будет критическим месяцем для президента России, отметил эксперт.

Власти Российской Федерации выбрали странную дату нападения на Украину - для нашей страны 2022 год является очень важным, сейчас энергия украинского рода сверхмощная.

Если взять День Независимости Украины (отмечается 24 августа) и дату рождения Путина (по официальным данным - 7 октября 1952 года), то будут получены перекрестные числа, а это большая редкость в нумерологии, рассказал в эфире одного из телеканалов нумеролог Владислав Грицай.

Эксперт добавил, что на самом деле глава РФ родился не в 1952-м, а на два года раньше.

"...Если взять День Независимости Украины и дату рождения Путина, получим перекрестные числа. Это бывает очень редко в нумерологии. Но на самом деле это означает, что Украина полностью уничтожит Путина. Агрессор выбрал странную дату нападения, поскольку 2022 год для Украины является очень важным. Энергия украинского рода сегодня сверхсильная...", - отметил собеседник.

Нумеролог добавил, что в этом году для президента критическим месяцем является август.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглись в Украину. Враги сначала бомбили объекты военной инфраструктуры, а затем атаковали и жилье мирных людей.

В мае российский философ и оккультист Андрей Космач спрогнозировал, что в августе состояние здоровья Владимира Путина начнет сильно ухудшаться.

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