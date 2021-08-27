Когда срубают на хранение капусту в наших широтах, все ее виды (белокочанная капуста, брокколи, брюссельская и цветная капуста) – разобрался УНИАН.

Уже в сентябре 2021 года наступает пора, когда надо выкапывать капусту на хранение. У каждого вида и региона свои нюансы, но основные даты, когда убирать капусту по лунному календарю в 2021 году, мы собрали в этом материале.

Сразу отметим, что для хранения годятся лишь крупные головки (не менее 400 грамм). Кочаны отбирают плотные и сочные. О зрелости и качестве плода судят по листьям: если кончики или сами нижние листья пожелтели – капуста созрела, если листья мясистые и тугие – пролежит капуста долго.

В Украине срезать капусту активно принимаются в третьей декаде сентября, аналогично и в Беларуси. Даже на Урале и в Сибири самая популярная капуста (белокочанная) дозревает под конец сентября – в начале второго осеннего месяца. Период уборки капусты захватывает и ноябрь.

Ранее УНИАН уже публиковал лунный посевной календарь на сентябрь 2021.

Благоприятные дни, когда убирать капусту в 2021 году

Самые благоприятные даты, когда надо убирать капусту по лунному календарю в 2021 году, зависят от разновидности капусты.

Такие разновидности капусты, как белокочанная, краснокочанная, брюссельская и савойская – срезают на хранение:

в сентябре : 3-6, 19-21 и 28-30 числа;

: 3-6, 19-21 и 28-30 числа; в октябре : с 3 по 6, 19-23, 26-28 и 31 числа;

: с 3 по 6, 19-23, 26-28 и 31 числа; в ноябре : 1-5 и еще 15-17 числа.

Немного отличаются даты уборки для таких разновидностей, как цветная капуста, кольраби и брокколи:

в сентябре : 3-6, 11-13 и потом 28-30 числа;

: 3-6, 11-13 и потом 28-30 числа; в октябре : с 3 по 6 октября.

Любой вид капусты можно убирать с грядок как выборочно, так и всю одним разом. Выбирать стоит время, когда Луна находится в водных зодиакальных знаках.

Внимание! Нельзя убирать на хранение капусту, пока она еще цветет – это свидетельствует, что она еще не созрела до конца.

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Автор: Диана Беловодская