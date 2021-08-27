Лунный календарь – главный помощник каждого садовода и огородника. Он подскажет вам лучшие даты для посадки и сбора урожая по фазе Луны.

Сентябрь – время сбора урожая овощей, фруктов и ягод. В это время высаживают многолетние цветы и кустарники, а также некоторые озимые культуры. Чтобы работа с растения прошла удачно, постарайтесь выбирать благоприятные дни по лунному календарю. Некоторые фазы лунного цикла совсем не подходят для определенных работ.

Лунный посевной календарь на сентябрь по дням

1–3 сентября – посадка малины, винограда, заготовка соков и вина. Нельзя выкапывать корнеплоды и собирать орехи.

4–5 сентября – выкапывают картофель, перекапывают грядки, собирают урожай для длительного хранения. Хорошие дни для борьбы с болезнями и вредителями. Не рекомендуются подкормки и поливы.

6–8 сентября – период Новолуния. Работы с растениями не проводятся.

9 сентября – сбор семян, уборка корнеплодов, подготовка и рыхление почвы. Можно поливать растения и вносить удобрения. Посадка винограда, клубники, вечнозеленых растений.

10–12 сентября – сбор урожая, выкопка картофеля, высадка рассады помидоров и огурцов в теплицу. Хорошие дни для высадки кустарников и цветов с колючками. Не рекомендуется обрезать деревья.

13–14 сентября – посадка озимых культур, обработка от вредителей и болезней. Уборка картофеля для хранения. Не рекомендуется поливать и обрезать растения.

Читайте такжеЛунный календарь снов 2021: значения сновидений на август15–16 сентября – высадка рассады в теплицу, сбор семян и корнеплодов, обработка от болезней. Нельзя пересаживать растения. Хорошие дни для приготовления заготовок на зиму.

17–19 сентября – неурожайные дни. Не рекомендуется сажать и сеять растения, а также вносить удобрения. Можно собирать урожай овощей и фруктовых деревьев, обрезать деревья, удалять сорняки.

20–22 сентября – в дни Полнолуния работы с растениями не проводятся.

23–24 сентября – сбор урожая на хранение, прополка и обрезка растений, сбор лекарственных растений, ягод и грибов. Нельзя сажать и сеять растения и комнатные цветы. Также не рекомендуется обрезать, пасынковать, подкармливать растения.

25 сентября – посадка лука и чеснока в теплице, внесение удобрений, обрезка деревьев и кустов. Хороший день для сбора фруктов и орехов.

26–28 сентября – уборка урожая на долгое хранение, лечение и опрыскивание деревьев, выкапывание луковиц. Не рекомендуется пересаживать растения.

29–30 сентября – не рекомендуется использовать химические удобрения и ядохимикаты. Посадка роз и декоративных кустарников, многолетних цветов. Посев зелени, шпината, цветной капусты в теплицу.

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Автор: Екатерина Пулатова