В последнем месяце зимы 2025 полная Луна взойдет в огненном знаке Льва.

Второе полнолуние 2025 года носит название Снежная Луна, или Ледяная. В астрологическом смысле она символизирует время очищения, внутреннего укрепления и подготовки к новому этапу - весне и пробуждению природы. Как говорит лунный календарь на февраль 2025, событие нужно ожидать в среду, 12 числа. Чем оно особенно, как повлияет на нашу жизнь и для кого из знаков Зодиака будет благоприятным, а кому, наоборот - пророчит сложности, эксклюзивно для УНИАН рассказала астролог Марина Скади-Соколова.

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Снежная Луна - почему так называют февральское полнолуние

Название Снежная Луна, как поведала нам астролог Марина Скади-Соколова, связано с традиционными названиями полнолуний, которые использовали коренные народы Северной Америки. В феврале обычно выпадало много снега, и в старину этот период был особенно суровый - с холодами и метелями. Снежная Луна символизирует испытания, выносливость и необходимость подготовки к выживанию.

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Полнолуние в феврале также называют:

Луна Голода - охотникам в это время было сложно добывать пищу;

Ледяная Луна - поскольку в этом месяце были сильные морозы;

Зерновая Луна, Ячменная Луна или Красная Луна - в Южном полушарии, где в это время лето.

В астрологическом смысле Снежная Луна, как уже говорили, символизирует время очищения, внутреннего укрепления и подготовки к новому этапу, поскольку впереди весна и пробуждение природы.

Когда полнолуние в феврале 2025

Полная Луна взойдет 12 февраля в 15.53 по Киеву, в огненном знаке Льва.

Влияние полнолуния мы начнем ощущать уже с 10 февраля - по нарастающей, 12 числа будет кульминация, некоторое влияние будет ощутимо также 13 февраля, а с 14 числа энергии начнут успокаиваться.

Легкий шлейф события останется вплоть до новолуния 28 февраля.

Полная Луна во Льве - в чем ее особенность

По словам астролога, знак Льва, в котором произойдет полнолуние, связан с внутренней силой, уверенностью, стремлением блистать, быть признанным и самореализованным. Полнолуние усилит эти качества и создаст атмосферу престижа, желания выглядеть дорого-богато, захочется выходить в свет, появится возможность заявить о себе, показать свои достижения и получить заслуженную похвалу. Также во время полнолуния во Льве усилится природная харизма, творческие способности и лидерские качества.

Особенность февральского полнолуния также в том, что Луна будет находиться в знаке Льва, а Солнце - в Водолее, где произойдет соединение светила с Меркурием. Это придаст событию еще более глубокий смысл, а также удвоит его мощь. Меркурий символизирует разум, коммуникации, мышление, возможность принимать и обрабатывать информацию, а дуэт Солнца и Меркурия даст силу словам и мыслям.

Полнолуние будет не просто днем эмоций, как мы привыкли считать, а это будет день с интеллектуальными озарениями, прорывными идеями, смелыми решениями, важными разговорами, которые могут изменить ход событий, серьезно повлиять на жизнь каждого человека. Скрытая информация выходит на свет, открывается правда, и при этом появляется возможность донести свою точку зрения до широкой аудитории,

- поясняет Марина Скади-Соколова.

Полнолуние в феврале 2025 и его влияние на знаки Зодиака

По словам астролога, полнолуние будет благоприятным прежде всего для Львов, но и для Водолеев это тоже позитивное время.

Если для Львов событие несет осознание себя, признание заслуг, то у Водолеев появится прекрасная возможность разобраться с собственной жизнью, посмотреть на ситуацию с позиции здесь и сейчас.

Обычно Водолеи живут будущим, а полнолуние во Льве их как будто бы возвращает в реальность. И Водолей может осознать, что у него уже есть "синица в руках". У представителей этого знака Зодиака может появиться шанс изменить свою роль в обществе, в коллективе, в отношениях и упорядочить эти сферы жизни за счет компромиссов.

Скорее всего, у многих произойдут те самые важные разговоры, о которых говорили раньше, также может наступить переломный момент в личных и деловых взаимоотношениях. Возможны яркие события, которые будут связаны с публичными выступлениями, работой онлайн и в соцсетях. Водолеи могут почувствовать противостояние между личными желаниями и ожиданиями общества.

Сложно будет Тельцам и Скорпионам.

Тельцы могут столкнуться с вызовами в семейной и карьерной сферах - возможно противостояние между работой и семьей, и кто-то потребует расставить приоритеты. Это может выбить из привычного жизненного ритма, возможно даже ухудшение состояния здоровья. Как известно, Тельцы не любят перемены, а полнолуние во Льве их требует - придется принимать решение.

Достаточно высокая эмоциональная нестабильность возможна в день полнолуния, за день до него и день после.

В жизни Скорпионов может быть борьба между контролем и доверием, между личными ресурсами и общими. Скорпионы будут чувствовать некий вызов, как будто бы весь мир создает для них препятствия. Может появиться сильное желание поменять ситуацию там, где они находятся.

Карьерные и финансовые амбиции Скорпионов не будут удовлетворены в ближайшие 2 недели. Но это не значит, что нужно создавать драму, поскольку ситуация может измениться в лучшую сторону весной 2025. В это время важно не конфликтовать с авторитетными людьми, с начальниками.

В целом, для Скорпионов и Тельцов это полнолуние будет как проверка на зрелость - обстоятельства потребуют выхода за пределы зоны комфорта. И первым, и вторым не стоит делать инвестиции и крупные покупки.

Что можно и что нельзя делать в полнолуние

"Полнолуние высвечивает темы самовыражения, творчества, лидерства, признания, - рассказывает эксперт. - Это кульминация лунного месяца, поэтому все скрытое выходит на поверхность. Солнце и Луна находятся в оппозиции - это противостояние светил говорит о противостоянии личного и общественного, между индивидуальностью и долгом. Эмоции обостряются, обстоятельства заставляют идти на поиски золотой середины между своими желаниями и ожиданиями других".

Что лучше всего делать в этот период:

раскрывать свои таланты, осознавать, куда идти дальше;

доносить до публики проекты, которые требуют признания, или озвучивать невысказанные мысли;

идти на компромиссы - полнолуние дает возможность понять, что действительно нужно, а от чего необходимо отказаться.

Стоит отказаться от всего, что больше не служит развитию и росту, ведь после полнолуния начнется период убывающей Луны.

В период полной Луны сложно будет тем людям, которые имеют более высокий статус, например, руководителям - будет трудно найти взаимопонимание с такими же статусными людьми.

"Я бы не советовала тем, кто имеет определенные достижения, вступать в конкуренцию с такими же амбициозными, сильными личностями, поскольку может быть конфликтная ситуация, - говорит астролог. - Чем выше статус человека - тем более конфликтным для него будет полнолуние, если он будет вступать в конкурентную борьбу".

Если же кто-то просто хочет заявить о себе, выйти на сцену и ему не нужно с кем-то конкурировать - то у него может появиться отличная возможность быть принятым публикой.

Также астролог Марина Скади-Соколова рассказала, когда лучше всего выходить замуж в 2025 году - что по этому поводу говорят звезды:

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