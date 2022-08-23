Эксперты уверяют, что победа будет на стороне украинского народа.

Вопрос того, когда в Украине закончится война и наступит мир, беспокоит миллионы людей. Ранее астрологи давали разные прогнозы, где обещали развязку сначала весной, потом летом. Однако сейчас их предсказания более конкретные. УНИАН собрал топ самых популярных прогнозов астрологов.

Роман Шептицкий

Эксперт утверждает, что ситуация в Украине может быть напряженной от трех до восьми лет. Однако это не говорит о том, что все это время в стране будут активные бои.

"Нам позарез необходима мировая помощь, тот самый ленд-лиз. Тогда у нас будут все возможности и небо закрыть, и избавиться от воздушных тревог. Пока могу сказать, что помощь будет, и Украина обязательно одержит победу. Это уже утверждено высшими силами", - рассказал Роман.

Людмила Хомутовская

Она рассказала, что ждет временно оккупированный полуостров Крым. Так, по словам Хомутовской, уже в ближайшем времени начнется его возвращение под контроль Киева. Также таролог добавляет, что Крымский мост будет уничтожен.

Макс Гордеев

Экстрасен уверяет, что первым из оккупации выйдет Херсон. Макс утверждает, что Украина уже фактически победила. Остается только освободить территории.

"Некоторые города освободят – да. Некоторые – нет. Вы должны понимать, что вообще энергия войны она уже закончилась, как таковая для некоторых городов. Вы должны понимать, что это – поэтапная ситуация. Это не будет так, что там кто-нибудь придет и скажет: "Все!". Энергетически война закончилась. Сейчас чувствую, что мы выигрываем полностью", - объяснил эксперт.

Напомним, астрологи рассказали, что Новолуние 27 августа принесет большие деньги трем знакам Зодиака.

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