В жизни этих людей наступает белая полоса в финансовом плане.

Новолуние 27 августа позволит запланировать следующий месяц и определит, чего ждать уже в ближайшем времени. Сейчас астрологи уже готовы называть те знаки Зодиака, кому данный день сулит большие приходы денег.

Близнецы

Астрологи говорят, что вам подвернется какой-то крупный заказ. Возможно, кто-то решит предложить вам новую работу, где оплата труда в разы выше того, что вы получаете сейчас. Принять это предложение - самый лучший и выгодный вариант. Однако подписывать любые документы стоит до 10 сентября. Потом - не нужно, иначе будет беспорядок в делах.

Стрелец

Вам могут вернуть долг, оказать какую-то денежную помощь или что-то дорогое купить/подарить.

Во всяком случае, 27 августа решится вопрос с тем, что у вас постоянно не хватает денег на что-то.

Водолей

Новолуние подарит удачу в финансовом плане и Водолею. Этим людям вернут долги или выпадет шанс получить наследство. Также в эту дату особенно удачными будут лотерейные билеты, так что не упустите свой шанс!

Напомним, астрологи рассказали, какие знаки Зодиака ждут конфликты и травмы 26 августа.

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