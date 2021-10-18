Весы постоянно взвешивают и обдумывают все возможные варианты, вертя их так и этак с разных сторон.

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака, десять раз подумают прежде, чем принять решение, и все равно не будут уверены в своем выборе.

Об этом пишет "Клубер".

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Весы постоянно взвешивают и обдумывают все возможные варианты, вертя их так и этак с разных сторон. В итоге они не способны прийти к окончательному решению из-за неуверенности в себе.

Близнецы

У Близнецов всегда есть острая боязнь что-то упустить, поэтому они тянут с принятием решения. Большая проблема даже не в том, как сложно Близнецам сосредоточиться, а в том, как часто они меняют свое мнение.

Стрелец

Еще один знак, который при наличии изобилия вариантов теряется. Это очень импульсивные люди, и даже после того, как они, казалось бы, сделали свой выбор, при виде новой возможности они внезапно начинают говорить: "Нет, хочу это!". Любая упущенная выгода приводит к сожалениям с их стороны.

Рыбы

Рыб, как правило, обвиняют в рассеянности и уходе от проблем. Однако порой это является результатом особенностей их процесса принятия решения. Развитая интуиция вынуждает Рыб во время принятия важных решений всегда полагаться на свой внутренний голос. Но порой этот еле уловимый голос у них в голове не отвечает на входящий запрос.

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Автор: Иван Бойко