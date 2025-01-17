21 января надо быть осторожными и внимательными.

В астрономии парадом планет принято считать ситуацию, когда определенное количество соответствующих небесных тел оказываются на достаточно близком расстоянии друг от друга. От Солнца образуется своего рода линия из планет. Если их семь, парад планет считается полным. При этом интересно, что само такое определение нельзя назвать научным - ученые говорят так, чтобы популяризировать астрономию.

Узнайте, как повлияет парад планет на все знаки Зодиака и что можно и нельзя делать в этот период.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Когда будет парад планет в 2025 году

Первый парад планет в 2025 году случится почти в конце января - 21 числа. Шесть планет - Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в ряд, образуя на небе почти прямую линию. Ночь 21 января - хорошее время, чтобы наблюдать это явление, но впереди поклонников звезд ждут еще большие приятные сюрпризы: это уникальное зрелище будет заметно, при условии ясной погоды, любой ночью на протяжении длительного времени.

21 января вам удастся разглядеть 4 планеты: Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. А вот Уран и Нептун смогут увидеть только владельцы профессиональной техники.

Более того - 28 февраля прогнозируется полный парад планет, который еще называют большим. Это явление, при котором в линию выстраиваются не шесть, а семь небесных тел - к уже имеющимся "участникам" присоединится Меркурий. Он расположится между Сатурном и Венерой ближе к закату.

Что можно и нельзя делать, когда случится парад планет

Дипломированный астролог Екатерина Соловьева подсказала, что не стоит начинать что-то значимое, вводить серьезные изменения, решать важные вопросы - дело может пойти не в то русло или вообще прекратиться.

Кроме того, не следует делать крупные покупки - можно зря потратить средства. Купленное может не понадобиться, потеряться или сломаться. Также не следует обращаться за помощью - вам могут отказать или пообещать что-то, но не выполнить обещание. Еще не стоит доверять идеям и предложениям, появившимся в это время - они окажутся бесперспективными, потребуют приложить больше усилий, чем принесут результатов.

Стоит отметить, что 21 января - это еще и день Марса, планеты активности, физической силы, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроя, намерения побеждать, страсти, воли, бизнеса, оружия и конфликтов:

Сейчас Марс находится в знаке Зодиака Рак, который для этой планеты один из неблагоприятных. "Красная" планета будет находиться в Раке до 18 апреля. Кроме того, до 24 февраля Марс будет ретроградным.

Астролог напоминает, что поскольку есть ретроградность Марса, стоит отказаться от открытия бизнеса и оформления на новую работу, начала строительства или ремонта, покупки автомобилей, инициирования судебных разбирательств и исков, дальних поездок и первого в жизни использования оружия, начала новых видов тренировок и повышенных физических нагрузок, сверхурочных нагрузок на работе.

В этот период также нельзя:

Усиливать энергетику Марса, используя красный цвет и его оттенки.

Злоупотреблять острыми блюдами, мясом, алкоголем.

Стоит воздерживаться от острых слов, которыми можно ранить других.

Не стоит просматривать агрессивный контент.

Зато эксперт считает, что вполне можно прощать тех, кто вас обидел, завершать дела, пересматривать свои активности и способы достижения целей, собирать необходимые материалы, прорабатывать тактику и стратегию для будущих проектов. В период ретро Марса можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону, практиковать медитацию, заниматься йогой и проходить курс приема витаминов для поддержания необходимого уровня энергии в организме.

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