21 января состоится уникальное астрономическое явление.

В конце января, 21 числа, состоится парад планет, в котором будут участвовать шесть соответствующих космических объектов. Дипломированный астролог Екатерина Соловьева рассказала, какое влияние имеет это явление на людей и каким знакам Зодиака надо быть внимательными и осторожными.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Как парад планет повлияет на все знаки Зодиака в целом

Астролог говорит, что вечером 21 января, сразу после захода Солнца, на небе можно будет увидеть так называемый парад планет, - это явление, во время которого для созерцателя с Земли ряд планет - Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, будто "выстроятся" в линию рядом друг с другом.

В астрономии такое явление называется выравниванием. На этот раз в нем примут участие шесть планет, а 28 февраля 2025 года их уже будет семь: к Венере, Марсу, Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну присоединится Меркурий. 21 января невооруженным глазом можно будет увидеть четыре из планет-участниц этого события (Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн), а чтобы разглядеть Нептун и Уран, понадобится телескоп или мощный бинокль.

21 января и без парадов планет нас ожидает непростая "космическая погода". Во-первых, это будет критический день смены фазы Луны (в 22:31 по Киеву наступит 3 четверть). Во-вторых, с 06:33 до 18:18 спутник Земли будет без курса. Такое положение ночного светила приравнивается к влиянию ретроградного Меркурия.

Соловьева напоминает, как Луна без курса влияет на всех людей:

Могут выбирать неправильное направление - речь идет как о выборе путей, так и решений.

Делают действия, которые не ведут к результату.

Ведут себя рассеянно и растерянно.

Кроме того, люди могут впадать в иллюзии.

Считается, что когда Луна находится в состоянии без курса, то нарушается привычный ход дел.

На какие знаки Зодиака парад планет повлияет негативно

С точки зрения астрологии, говорит Соловьева, парад планет 21 января не имеет судьбоносного значения. Но перед парадом планет и в сам этот день произойдут некоторые важные сочетания небесных тел. 19 января произойдет точное соединение Венеры (планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства) с Сатурном (планетой мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы).

Непосредственно 21 января точным станет сочетание Солнца, которое отвечает за наше внутреннее "я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности с Плутоном, который является планетой трансформации, рисков, опасности и больших денег. Каждая из этих связей "работает" минимум две недели до и после своей точной фазы:

Надо отметить, что такие аспекты можно интерпретировать как напряженные, но, если их учесть, то есть шанс достигать своей цели и побеждать, воспитывать в себе высокий уровень ответственности и развитое чувство долга.

Во время действия этих аспектов, нужно быть осторожными тем, кто родился:

с 5 января по 4 февраля (Козерог, Водолей);

с 5 апреля до 5 мая (Овен, Телец);

с 8 июля до 7 августа (Рак, Лев);

(Рак, Лев); с 9 октября по 7 ноября (Весы, Скорпион) любого года.

Положительное влияние от сочетания планет могут ощутить люди, рожденные с 6 марта по 4 апреля (Овен), с 6 мая по 5 июня (Телец, Близнецы), с 8 сентября по 8 октября (Дева, Весы), с 8 ноября по 8 декабря (Скорпион, Стрелец) в любом году, особенно, если эти люди связаны со сферой дизайна, декора и архитектуры.

В этот период у таких знаков Зодиака может появиться хороший шанс на улучшение материального положения и достижение успеха в своей деятельности.

Вас также могут заинтересовать новости: