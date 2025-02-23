В конце марта в жизнь многих людей ворвутся перемены.

Первый месяц весны богат на астрономические события - сначала украинцев ждет лунное затмение 14 марта, которое принесет множество изменений. Затем, не успев оправиться от влияния луны, придется принимать энергии солнечного затмения. Астролог и аналитик Лана Шредер в комментарии УНИАН рассказала, чего стоит ожидать.

Когда будет солнечное затмение

Солнечное затмение, по словам эксперта, произойдет 29 марта в 12:57 по Киеву. Солнечное затмение в Украине люди смогут увидеть в западных областях Украины, а также на севере.

Затмение - это астрономическое явление, которое бывает четыре раза в год, а иногда даже шесть. Раньше с этим явлением связывали что-то магическое, мистическое, суеверное. Сейчас мы можем посчитать на 100 лет вперед, когда это произойдет. А то, что можно посчитать, имеет статистику, перестает быть магическим.

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Шредер также объяснила, что у мартовского солнечного затмения нет названия. Затмения характеризуют саросами, - так называют период повторяемости затмений (и солнечных и лунных). Мартовское затмение в этом году является 21-м затмением 149 сароса.

Такое явление всегда привязано к коридору затмений - оно может начинать или завершать этот коридор, и от этого будет зависеть продолжительность воздействия затмения. В этом году коридор затмений начинает лунное затмение 14 марта, а солнечное завершает. Астролог говорит, что в этом году солнечное затмение будет как бы точкой в конце рассказа:

Это как бы завершающая фаза изменений, которые начнутся с 14 марта. И влияние этого астрологического явления будет ощущаться в течение двух недель - с 14 по 29 число.

Шредер предупреждает, что на фоне лунного затмения возможны эмоциональные всплески, люди могут впадать в детскую позицию - поплакать, пострадать. А солнечное затмение - это время, когда каждый для себя решает, кем он является, что будет делать дальше, и занимает взрослую позицию. В день затмения человек будет принимать для себя кардинальные внутренние решения на основе того, что он пережил за две недели до него. Когда солнечное затмение завершится, его влияние не будет ощущаться.

Что можно и нельзя делать в солнечное затмение

По словам астролога, до 14 марта лучше определить планы на следующие две недели. Когда будет солнечное затмение в Украине, можно быстрее избавиться от вредных привычек, сесть на диету, сделать то, что давно собирался, но откладывал. Шредер дает совет:

Должен быть ориентир, - то есть человек должен понимать, что хочет получить при выходе из коридора затмений.

Нельзя менять свои планы и цели, направление движения. Не стоит спешить и ускорять события. Кроме того, не следует втягивать в свои дела других людей с их планами и целями, чтобы не создать "аварию" в отношениях. Не следует соглашаться на что-то новое, что не вписывается в ваши планы. Такие дела стоит отложить на период после солнечного затмения.

Что принесет знакам Зодиака солнечное затмение

Астролог считает, что все, кто родился с 15 по 30 марта (Рыбы, Овен) любого года, имеют возможность открыть в себе что-то новое, быть более заметными. Их Солнце, "Я", уникальность, самоидентичность, может быть светом для тех, кто движется по "темному тоннелю". Поэтому таким людям стоит поставить себе цель найти способ рассказать о себе, добавить в планы выход на более широкую аудиторию.

Зато все, кто родился с 15 до 30 сентября (Дева, Весы) любого года, должны быть осторожнее, им стоит быть менее эмоциональными и быть менее требовательными к другим. Этих людей могут "накрывать" эмоции беспомощности, желание пойти "на ручки" к кому-то. Но это может привести к негативным ситуациям и проблемам в отношениях. Шредер советует выбрать способы, которые помогают вам утолять эмоции, и включить их в свой план на период влияния солнечного затмения.

Для представителей других знаков Зодиака, говорит эксперт, этот период может открыть что-то новое о других, увидеть людей в других обстоятельствах и каким образом они выходят из ситуаций. Возможно, откроются какие-то тайны в начале периода, с которыми захочется разобраться здесь и сейчас. Впрочем, астролог не рекомендует принимать окончательных решений, их стоит отложить на 29 марта или на более позднее время.

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