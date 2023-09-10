Кофе – один из самых популярных напитков на планете. Его вкус и аромат ни с чем не сравниться. Вот только кофеин – это стимулятор, что многих пугает. Считается, что цикорий может смел конкурировать с кофе, ведь по вкусу они чем-то похожи.
УНИАН разбирался, можно ли пить цикорий вместо кофе
Почему цикорий полезнее, чем кофе – вы об этом не догадывались
Цикорий в отличие от кофе не содержит кофеин. Считается, что отсутствие стимулятора благотворно влияет на организм в целом. Ведь кофеин не просто бодрит и помогает бороться со сном, но и оказывает влияние на сердце и мозг.
В связи с этим кофе нежелательно употреблять тем, у кого есть:
- заболевания сердца, сосудов;
- патологии желудочно-кишечного тракта;
- повышенное давление.
А вот цикорий, наоборот, можно пить. Приятным сюрпризом для кофеманов, которые хотят перейти на цикорий, станет то, что он по вкусу все же немного напоминает любимый напиток.
Конечно же, возникает вопрос: "Бодрит ли цикорий, как кофе?" Учитывая, что цикорий - не кофе и в нем отсутствует кофеин, то он бодрить не может.
Что будет с организмом если заменить кофе на цикорий – вы не поверите
Когда стоит выбор между здоровьем и удовольствием, то от кофе все же лучше отказаться и заменить его. Натуральный цикорий улучшает усвоение кальция и магния, а значит положительно влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему. Кроме того, вы избавитесь от скачков давления.
Если долго употреблять цикорий вместо кофе, то можно не только очистить свой организм от кофеина, но и избавиться от многих проблем. Таким образом, уптребление этого напитка будет благотворно влиять на здоровье.
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