Многие спорят, какой напиток лучше - кофе или цикорий. У каждого есть свои особенности, но чтобы выбрать, надо знать все нюансы.

Кофе – один из самых популярных напитков на планете. Его вкус и аромат ни с чем не сравниться. Вот только кофеин – это стимулятор, что многих пугает. Считается, что цикорий может смел конкурировать с кофе, ведь по вкусу они чем-то похожи.

УНИАН разбирался, можно ли пить цикорий вместо кофе

Почему цикорий полезнее, чем кофе – вы об этом не догадывались

Цикорий в отличие от кофе не содержит кофеин. Считается, что отсутствие стимулятора благотворно влияет на организм в целом. Ведь кофеин не просто бодрит и помогает бороться со сном, но и оказывает влияние на сердце и мозг.

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В связи с этим кофе нежелательно употреблять тем, у кого есть:

заболевания сердца, сосудов;

патологии желудочно-кишечного тракта;

повышенное давление.

А вот цикорий, наоборот, можно пить. Приятным сюрпризом для кофеманов, которые хотят перейти на цикорий, станет то, что он по вкусу все же немного напоминает любимый напиток.

Конечно же, возникает вопрос: "Бодрит ли цикорий, как кофе?" Учитывая, что цикорий - не кофе и в нем отсутствует кофеин, то он бодрить не может.

Что будет с организмом если заменить кофе на цикорий – вы не поверите

Когда стоит выбор между здоровьем и удовольствием, то от кофе все же лучше отказаться и заменить его. Натуральный цикорий улучшает усвоение кальция и магния, а значит положительно влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему. Кроме того, вы избавитесь от скачков давления.

Если долго употреблять цикорий вместо кофе, то можно не только очистить свой организм от кофеина, но и избавиться от многих проблем. Таким образом, уптребление этого напитка будет благотворно влиять на здоровье.

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