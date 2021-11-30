Китайский гороскоп на декабрь расскажет, для кого первый месяц зимы окажется удачным.

Китайский гороскоп сочетает в себе вековую восточную мудрость и современные знания. Декабрь пройдет под покровительством Крысы. Этот знак Зодиака отвечает за общение и дружбу, а также за приключения и риск.

Крыса

Декабрь даст вам возможность разобраться в своих целях и желаниях. В этом месяце нужно чаще бывать наедине с собой – именно одиночество даст вам мудрость. В декабре возможны проблемы с документами.

Бык

Декабрь порадует вас теплым общением с родственниками и друзьями. Наслаждайтесь совместным временем, поскольку позднее вы будете видеться редко. На работе вы сумеете выгодно выделиться.

Тигр

Последний месяц года принесет как успехи, так и неудачи. Приятные эмоции принесут любые поездки и путешествия, а также занятия спортом. Однако в этом месяце вас подведет ваше здоровье.

Кролик

В декабре вам часто не будет хватать энергии даже на повседневные вещи. Не ругайте себя, а работайте по мере сил. У семейных Кроликов возможны конфликты со второй половинкой и излишняя строгость к детям.

Дракон

В декабре у Драконов возникнет недопонимание со знакомыми или коллегами. О вас могут составить неправильное впечатление или пустить сплетни. Не пытайтесь что-то доказать, иначе станет лишь хуже. Гороскоп также рекомендует вам не доверять своей интуиции – она вас подведет.

Змея

Гороскоп рекомендует вам немедленно воплощать все идеи и задумки в декабре. Не откладывайте свои дела на потом и не ленитесь. Вы можете достигнуть всего, чего хотите, но вам не хватает уверенности в себе.

Лошадь

Лошади нужно усвоить разницу между смелостью и пустым риском. Не пробуйте ничего опасного и азартного. Будьте сдержаннее в финансовых тратах, иначе рискуете набрать долгов. Также не пытайтесь давать советы в сфере, в которой не разбираетесь – будете выглядеть глупо.

Коза

Читайте такжеГадания на Новый год 2022: 6 правдивых способов узнать будущееКозе декабрь подарит очень приятное знакомство. Это может быть удачный деловой контакт или новый друг. А одинокие представители знака имеют хорошие шансы найти любовь. Конец месяца пройдет в скучных заботах и неприятных обязанностях.

Обезьяна

Обезьян в декабре оценят так, как они этого заслуживают. Карма полностью отплатит вам по справедливости. Вы будете отвечать за все свои хорошие и плохие поступки. В середине месяца возможны проблемы с деньгами.

Петух

Представители этого знака слишком уверены в себе и совсем не прислушиваются к окружающим. Постарайтесь спуститься с небес на землю, признать свои ошибки и не стремиться к недостижимым целям. В декабре вы можете сильно обидеть близкого человека.

Собака

Собакам нужно набраться терпения и быть уравновешенными. В декабре вы можете совершить опрометчивый поступок, о котором позднее пожалеете. Возможно ухудшение отношений с родителями. Зато здоровье будет отличным.

Свинья

В декабре вы почувствуете сильный прилив вдохновения. Это хороший месяц для самосовершенствования. Уделите больше времени своему хобби, творчеству или таланту. Это хороший шанс прочитать новую книгу, пройти какие-то курсы или освоить новый навык.

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Автор: Екатерина Пулатова