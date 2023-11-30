Попробуйте догадаться, какой десерт подобрали для Раков и Рыб.

В сети для каждого знака Зодиака подобрали свой фирменный торт или пирог. Читайте дальше, чтобы узнать, какой же десерт соответствует вашему знаку.

Овен - торт Красный бархат

Овном управляет кровопролитный, смелый, огнедышащий Марс, а цвет силы этих влиятельных игроков - артериально-красный, что делает этот классический торт подходящим выбором для этого огненного знака.

Телец - торт Черный лес

Управляемый Венерой Телец склонен к идеалу, его девиз - излишество лучше всего. И этот торт как нельзя лучше подчеркивает его. Это очень богатый шоколадный торт, усыпанный плодами Венеры - вишней, который традиционно подается с киршем.

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Близнецы - торт Колибри

Близнецами управляет Меркурий - никогда не молчащая, не способная оставаться на месте, рассказывающая истории и распространяющая пропаганду планета. И энергия Близнецов может сравниться с высоковольтным, скоростным колибри.

Рак - клубничное песочное печенье

Рак - знак, тесно связанный с домом и традициями. А клубничное песочное печенье по своему виду имеет явно американское происхождение, адаптированное из практики выпечки коренных народов.

Лев - торт Конфетти

Вечеринка без торта - это просто встреча, а торт без посыпки - это смирение с посредственностью. Львы не потерпят ни того, ни другого.

Дева - торт Пища ангела

Девы придерживаются пуританских стандартов. А тесто для торта "Пища ангела" требует просеивания муки и взбивания яичных белков, можно сказать, до совершенства.

Весы - фунтовый пирог

Весы - знак, жаждущий справедливости, а фунт-кейк хорош при точных измерениях. Если потребуется фунт сахара, фунт муки, фунт яиц и фунт масла, торт будет таким же приятным и легким, как Весы на свадебном приеме.

Скорпион - жеодовый торт

Скорпион наблюдает за всем, что находится ниже: секреты, подземные логова преступников, канализация. Жеодовый же торт буквально прославляет священное, находящееся внутри него.

Стрелец - торт Воронка

Стрелец - знак хороших времен, дружеской атмосферы, риска, излишеств, путешествий, свободы и духовности. А торт "Воронка" является символом прихода в город карнавала, приносящего с собой рискованные аттракционы, азартные игры, запах моторного масла и развлечения.

Козерог - торт Пища дьявола

В Старших Арканах Таро Козерог представлен обнаженным спорящим слугой, топчущим раздвоенными копытами. И это карта Дьявола. А торт "Пища дьявола" настолько вкусный, что съесть его, должно быть, грех.

Водолей - торт-мороженое

Безрадостные противники торта-мороженого утверждают, что его сложно приготовить, трудно хранить и трудно разрезать. Холодный и трудный сам по себе Водолей является знаком инноваций и технологий, включая, помимо прочего, морозильники, гибриды всех видов и секс с роботами.

Рыбы - перевернутый торт с ананасом

Рыбам - это перевернутый торт с ананасом, потому что независимо от повода и приготовления этот десерт всегда кажется слегка пьяным или совершенно разваливающимся.

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