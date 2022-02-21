Один зодиакальный представитель во время массового мероприятия может испытывать настоящий ужас, отметила эксперт.

В незнакомых ситуациях три из 12 знаков Зодиака – Рыбы, Рак и Козерог, теряются.

Рыб напрягает то, что нужно говорить с незнакомцами, пишет tsn.ua, ссылаясь на сведения астролога Людмилы Булгаковой.

По ее словам, Рыбы могут надолго задержаться возле нового знакомого, если нащупают какую-то общую тему.

Эксперт добавила, что Раки считают лучшим местом свой дом, поэтому часто необходимость покинуть его становится для представителей этого знака стрессом.

"...Если же говорить о многолюдной вечеринке или любом другом массовом мероприятии, где все непонятно и незнакомо, то здесь они могут испытывать настоящий ужас – не удивительно, что для них главное – дождаться времени, когда можно будет уйти домой", – сказала Булгакова.

Астролог отметила, что Козероги чувствуют себя не очень хорошо в незнакомых ситуациях, поскольку они не очень гибкие в отношениях, не сразу вписываются в новые ситуации и чувствуют себя "инородным телом".

"...Это не касается случаев, когда они попадают в давно известное им место, в компанию людей, с которыми им приходилось общаться раньше – здесь представители этого сдержанного знака могут веселиться наравне со всеми...", – поделилась эксперт.

Ранее астролог Влад Росс сделал прогноз относительно возможного вторжения России в Украину. Эксперт предупредил, что агрессия РФ возможна 8 марта (отмечается Международный женский день), поскольку российский президент Владимир Путин очень любит женщин.

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