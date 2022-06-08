У каждого представителя свой способ.

Даже те люди, которые не верят в гороскопы, вряд ли станут спорить с мнением о том, что каждому знаку Зодиака свойственны определенные характеристики и повадки. Именно поэтому по звездам и планетам можно примерно определить, кто и кому больше подходит, а какие сочетания знаков - вовсе неудачные.

Овен

Представители этого знака Зодиака всегда ищут приключений и новых впечатлений, поэтому встретить свою половинку можно в отпуске, на какой-то экскурсии, в самолете или в новом коллективе где-то за границей. Наиболее совместимы Овны со Стрельцами и Львами.

Телец

Они кардинально отличаются от Овнов. Тельцы - четкие, пунктуальные, прямолинейные. Встретить любовь могут на работе, на учебе, в компании друзей. Им больше всего подходят Девы и Скорпионы.

Близнецы

Эти люди очень нуждаются в общении с другими, поэтому у них постоянно новые знакомства, новые эмоции и дружба.

Близнецы часто влюбляются в своих друзей. Им больше всего подходят Весы и Стрельцы.

Рак

Раки - перфекционисты. Именно поэтому неконтролируемые беспорядочные связи точно не для них. Они будут долго присматриваться к своему партнеру. Встреча с любовью всей жизни возможна на застолье с родственниками, на свадьбе у друзей, на каких-то курсах или секциях. Наиболее совместимы Раки с Тельцами и Скорпионами.

Лев

Львы привыкли, чтобы все было так, как им хочется. Первое, на что они обратят внимание - красота. Встретить свою половинку могут на вечеринке, на дне рождения у друзей, в отпуске. Лучшая совместимость - Овен, Лев.

Дева

Представительницы данного знака часто ищут прекрасного принца, поэтому в отношения вступают во взрослом осознанном возрасте. Часто у дев случаются союзы с людьми, с которыми они познакомились в результате профессиональной деятельности (не обязательно коллеги по работе). Больше всего им подходят Близнецы и Скорпион.

Весы

Преданные и романтичные Весы часто знакомятся со своими партнерами еще в школе или в студенческие годы. Больше всего им подходят Водолей и Близнецы.

Скорпион

Эти яркие личности часто знакомятся с новыми людьми, а соответственно у них много друзей и множество компаний, в которых они появляются. Рак и Рыбы - лучшие любовные партнеры для них.

Скорпионам свойственно влюбляться в друзей, которых те давно и хорошо знают.

Стрелец

Активный и эмоциональный Стрелец - настоящая душа компании. Эти люди умеют собрать вокруг себя настоящую "вечеринку", однако в любовных эмоциях очень холодны. Как правило, они показывают свою симпатию только тем, кто их долго и упорно добивается. Это могут быть Водолеи или Львы.

Козерог

Несуетливые и спокойные представители этого знака чаще всего знакомятся со своими вторыми половинками в социальных сетях. Да-да, Козероги - поклонники различных приложений для знакомств, поскольку их робость мешает им знакомиться с кем-то вживую. Больше всего им подходят Девы и Близнецы.

Водолей

Водолей - это редкое сочетание головы в облаках и при этом стратегического мышления, когда дело доходит до знакомств. Они из тех, кто может просто подойти к человеку в парке или кафе, и предложить прогуляться. На такие предложения чаще всего соглашаются Весы и Стрельцы.

Рыбы

Рыбы - довольно коммуникабельные и хитрые. Именно поэтому им легко поддержать любой диалог и завести нужное знакомство. Часто Рыбы находят вторых половинок "по месту жительства" - среди соседей, близких друзей, коллег по работе. Лучшая совместимость - со Скорпионами и Овнами.

Напомним, известный экстрасенс ответил, будет ли Порошенко сидеть в тюрьме.

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