Рожденные в марте дети обычно обладают нерешительным характером, поэтому им нужно сильное имя.

Рожденные в марте дети обладают тонкой натурой и чувствительным характером. Таким детям подходят не все имена. Чтобы имя не противоречило натуре ребенка, его нужно подбирать с умом. УНИАН рассказал, каким характером отличаются мартовские дети, и какие имена им хорошо подходят.

Рожденные в марте дети - характер и особенности

Малыш, рожденный в первый весенний месяц, обладает очень чувствительным и капризным характером. Такие младенцы часто плачут, их легко обидеть, они тяжело воспринимают запреты и отказы. Они очень привязаны к родителям.

Мартовские дети отличаются сообразительностью и очень сильной интуицией. Они рано учатся манипулировать родителями и добиваться того, чего хотят. Не нужно на них за это обижаться - дети поступают так не со зла.

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При взрослении мартовские дети приобретают мягкий и плаксивый характер. Нередко им не хватает твердости и умения постоять за себя. Они легко поддаются чужому влиянию и часто подражают сверстникам. Многие дети, рожденные в марте, терпят несправедливое отношение в школе или в семье, и молчат о своих проблемах.

Сильной стороной мартовских детей является креативность и богатое воображение. С ранних лет они проявляют талант к творчеству. Учеба обычно дается им легко, и они могут помогать отстающим одноклассникам. А в свободное от учебы время занимаются творческими хобби.

Другие положительные черты мартовских детей: щедрость, великодушие, ответственность, инициативность, любовь к животным.

Как назвать рожденного в марте ребенка

Мартовского малыша рекомендуется назвать сильным именем, которое придаст ребенку силу и уверенность в себе. Желательно чтобы имя содержало буквы Д, Р, Г или Б. Также мартовским детям очень хорошо подходят необычные и редкие имена - они подчеркнут их творческую натуру.

Мальчикам подойдут мужские имена с сильной энергетикой. Вот как можно назвать мартовского мальчика: Владислав, Игорь, Ярослав, Борис, Данила, Александр, Антон, Давид, Денис, Ростислав, Андрей, Григорий, Леонид, Тарас, Роман, Петр, Илья, Филипп, Виктор, Демьян.

Рожденным в марте девочкам подойдут имена с лидерскими и победными значениями. Также им подходят имена, которые имеют мужские аналоги. Вот несколько идей имен для мартовской девочки: Василиса, Александра, Ольга, Ярослава, Дарина, Ярина, Евгения, Кристина, Соломия, Клавдия, Виктория, Инна, Валерия, Антонина, Владислава, Олеся, Яна, Полина.

Как назвать рожденного в марте ребенка по святцам

Верующие родители могут подобрать имя для ребенка с учетом церковного календаря. В таком случае имя выбирают из списка имен святых, которых чтят в день рождения ребенка. Среди женщин святых меньше, поэтому для девочки можно выбрать имя из ближайших к дате рождения именин.

Читайте на УНИАН, какие именины в марте отмечают православные. Этот список поможет определиться с именем для малыша.

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