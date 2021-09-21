Яна - редкое, но красивое имя с необычной историей

Существует две версии о происхождении имени. Согласно одной из них, Яна - это интерпретация имени Йоханан, что в переводе означает "Яхва милостив", то есть "милость Божия". Имя Йоханан трансформировалось в Иоанн, а от него уже произошли многие другие имена: Иван, Ян, Яна, Жанна и тд. Вторая версия проще: имя Яна возникло от имени древнеримского бога Януса.

Ранее мы рассказывали, какое значение имени Кристина известно, и чем уникальны его обладательницы.

Яна - характер и путь по судьбе

Девочка с таким именем обладает сложным противоречивым характером. Ей присущи излишняя эмоциональность, непредсказуемость, импульсивность и критичность. Все эти качества удивительным образом меняются на спокойствие, рациональность, принципиальность и рассудительность. Когда и как одна сторона медали сменится другой - знает только Яна.

Чаще всего девочка по имени Яна занимает лидирующие позиции, стремится отличаться от толпы и следовать по своему пути. Старается занимать высокое положение в обществе. Яна нравится людям, потому что может быстро сменить гнев на милость, проявить доброту и участие.

Главные достоинства Яны - стремление к независимости и удивительная проницательность. Такая девушка сразу видит фальшь в людях и никому не позволяет собой манипулировать.

Какой будет Яна в любви

Яна пользуется сумасшедшей популярностью у мужчин. Но отличительная особенность характера Яны в том, что она достаточно решительна и настойчива. Некая маскулинность мешает девушке стать женственной и мягкой, поэтому, выбирая спутника, Яна ищет лидера, который по характеру был бы сильнее нее.

Читайте такжеИмя Григорий для мужчины: характер, значение, совместимость с женскими именамиДевушка с именем Яна не испытывает нужды в поклонниках, но из-за того, что ни один из них не соответствует ее уровню, романы долго не длятся. Мужчины видят в Яне не только внешнюю привлекательность, но и внутреннюю - высокий интеллект, настойчивость, силу.

Нюанс заключается в том, что Яна может сама отказываться от семейной жизни или серьезных отношений. То ли оттого, что не видит в мужчинах достойного партнера, то ли потому, что выбирает карьеру.

Кто подходит Яне в браке

Девушка Яна любит искренне и всей душой - спутника ищет такого же. Необъяснимо, но факт - Яна выходит замуж или очень рано за перспективного молодого человека, или совсем не спешит надевать кольцо на палец, зато потом выбирает взрослого и самодостаточного мужчину.

Яне подойдет только тот человек, который по достоинству оценит все ее положительные качества, как внешние, так и внутренние. Не будет акцентировать внимание на недостатках и позволит ей быть в браке "как за каменной стеной". Только тогда потенциал Яны раскроется и мужчина получит уют, тепло и семейный очаг.

Молодому человеку, который выбирает себе в спутницы Яну, необходимо учиться терпению - скорее всего, лидером захочет быть именно она и постоянно будет соревноваться за право последнего слова. Более того, Яна достаточно ревнива, так что, если не хотите остаться без тарелок, лучше не давать поводов для сомнений.

Яна - совместимость с мужскими именами

Наиболее страстный, эмоционально насыщенный и чувственный союз получится у Яны с мужчиной по имени Ростислав, Станислав, Тарас, Вилен, Кирилл, Артем, Валерий, Виссарион или Леонид.

Обрести крепкий брак, семейное счастье и прочные отношения получится со Львом, Эльдаром, Алексеем, Михаилом, Максимом, Павлом и Сергеем.

Не стоит рассчитывать на крепкий союз с мужчиной, который носит имя Виталий, Ефим, Руслан, Семен, Константин или Марк.

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Автор: Кристина Кащавцева