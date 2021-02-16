Именины - это духовный день рождения христианина.

Календарь именин на месяц от УНИАН подскажет вам, как назвать ребенка, рожденного в этом месяце. Для этого малышу дают имя одного из святых, чья память почитается церковью в его день рождения. Если в день рождения мальчика или девочки не отмечаются мужские или женские именины, то берут имя из ближайших к дате именин. Раз в году христиане отмечают свои именины - в тот День ангела своего имени, который ближе всего ко дню рождения.

Именины в марте: календарь мужских и женских именин

1 марта: Даниил, Еремей, Илья, Макар, Павел, Самуил, Юлиан.

2 марта: Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор, Анна, Марианна, Мария, Пульхерия.

3 марта: Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павел.

4 марта: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Федор.

5 марта: Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав.

6 марта: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Остап, Павел, Тимофей, Ян, Ольга.

7 марта: Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян, Арина, Варвара, Елизавета, Ирина, Прасковья.

8 марта: Александр, Алексей, Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Сергей, Ян, Матрена.

9 марта: Иван, Илларион, Ян.

10 марта: Александр, Антон, Евгений, Тарас, Теодор, Федор.

11 марта: Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей, Ян, Анна.

12 марта: Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

13 марта: Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон, Кира, Марина.

14 марта: Александр, Антон, Василий, Вениамин, Иван, Михаил, Нестор, Петр, Ян, Александра, Анна, Антонина, Дарья, Евдокия, Матрена, Надежда, Ольга.

15 марта: Арсений, Богдан, Иосиф, Николай, Савва.

16 марта: Михаил, Марта, Марфа.

17 марта: Акакий, Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Павел, Яков, Ульяна, Юлиана.

18 марта: Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Теодор, Федор, Ян, Ираида.

19 марта: Аркадий, Константин, Максим, Теодор, Федор, Юлиан, Алена, Елена, Илона.

20 марта: Василий, Евгений, Емельян, Лаврентий, Нестор, Николай, Нил, Павел, Эмиль, Анна, Антонина, Евдокия, Екатерина, Катарина, Ксения, Мария, Матрена, Надежда, Оксана.

21 марта: Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дементий, Иван, Ян.

22 марта: Акакий, Александр, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Тарас, Ян, Александра, Наталья.

23 марта: Виктор, Георгий, Денис, Дмитрий, Егор, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Павел, Ян, Анастасия, Василиса, Галина, Ника.

24 марта: Василий, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Ян, Сабина.

25 марта: Александр, Владимир, Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Ян.

26 марта: Александр, Григорий, Михаил, Николай, Кристина.

27 марта: Михаил, Ростислав.

28 марта: Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей, Эммануил.

29 марта: Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Эмиль, Юлиан, Ян.

30 марта: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.

31 марта: Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья.

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Автор: Екатерина Пулатова