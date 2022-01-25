УНИАН разобрался, к чему снится ребенок и что может сулить нам такой сон.

Увидеть ребенка во сне - важный знак от Вселенной, к которому стоит прислушаться. Эзотерики утверждают, что дети снятся нам не просто так. Такие сны обязательно стоит запоминать и правильно толковать.

К чему снится ребенок по соннику Миллера

Прежде всего нужно обратить внимание на пол малыша. Сон про мальчика считается удачным. Такого сновидца ждет приятный денежный приз. Узнать, к чему снится ребенок девочка, можно, обратив внимание на её поведение. Если кроха во сне имеет хорошее настроение и веселится, то вас ждет денежное прибавление, которое вы сами заслужили. Если девочка плачет или вредничает, то у вас будут проблемы на работе.

Если ребенок плачет во сне - это плохой знак. В вашем доме скоро прольются слёзы. Играть с ребенком во сне - к смене места работы. Если ребенок во сне шумит и плохо себя ведет, то вас ждут мелкие неудачи. Успокаивать или убаюкивать спящего ребенка - к предательству родных.

Если вам снится много детей, то вас окружит много мелких бед, которые усложнят жизнь. Спасать ребенка в сновидении означает неуверенность в себе. Такой человек очень нуждается в поддержке. Увидеть, что ребенок умер во сне - к неприятной ситуации, которую вы не сможете контролировать.

К чему снится свой ребенок

Если человеку снится его собственный ребенок, то надо задуматься над своим поведением в семье. Скорее всего, на вас обижен кто-то из родных.

Если бездетному человеку снится, что у него есть дети, то к нему скоро придет вдохновение или хорошая идея. Смерть своего ребенка во сне означает, что сновидца мучают страхи и комплексы.

К чему снится маленький младенец: возможные толкования

В целом сон про младенца сулит положительный сюрприз или приятную встречу. Купать младенца во сне - к успешному решению давней проблемы. Если младенец болеет, то в семье сновидца будут проблемы. Сон про смерть младенца предупреждает вас о разрушительной вредной привычке. Держать малыша на руках - к приятному общению с близкими.

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