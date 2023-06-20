Сон про птицу в большинстве случае благоприятный, если животное во сне здоровым.

Сны про птиц снятся людям довольно часто. Пернатые в сновидениях могут летать стаями, залетать в окно через дом или становиться нашими домашними любимцами. В большинстве случаев такой сон имеет позитивное значение, если птица выглядит здоровой.

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К чему снится птица - толкования сна

В большинстве сонников сновидение про птиц - счастливый знак, который предвещает хорошие новости, приятное общение или новые знакомства. Чем выше во сне летят птицы - тем счастливее считается сон. Поймать птицу во сне - к большому везению, крупной победе или успехе в романтических делах.

Если снится большая птица, то в вашей жизни возможны крупные перемены. Одна маленькая птица означает, что вы переживаете по пустяками. Стая маленьких птиц во сне означает, что вам пора перестать волноваться о мелочах и сосредоточиться на важных делах. Видеть во сне птенцов - к отложенному успеху, ради которого придется потрудиться. Но если птенцов бросили родители, то такой сон предупреждает вас о вашем грубом поведении.

Яркая, разноцветная, красивая птица снится к интересному путешествию или приливу вдохновения в творчестве. Если приснились экзотические птицы, то вы слишком переживаете о прошлом и забываете жить в настоящем. Кормить птицу во сне - к семейным посиделкам или вечеринке.

Увидеть голубя во сне - к обмену сплетнями, петуха или куриц - к отстаиванию своего мнения, ястреба или орла - к признанию и славе, чайку - к путешествию, воробья - к счастью в любви. Не очень хорошим предвестием считается сон про сову или ворона. Такой сон сулит мелкие невзгоды, недопонимания с близкими или неприятную болезнь. Тем не менее, все закончится благополучно.

К чему снится птиц, залетевшая в дом

Увидеть сон про птицу, которая залетела в дом - к неприятностям, которые вы успешно преодолеете. Чем дольше она летает по дому, тем дольше вы будете решать проблему. Если животное во время полета разбило окно, то ваши планы пойдут наперекосяк. Если во сне вы поймали влетевшую птицу, то вы раскроете обман или предательство. Если в окно во сне влетела целая стая, то у вас много недоброжелателей.

Плохим знаком считается, если во сне птица влетела в окно и умерла. Это значит, что возможна катастрофа или несчастный случай.

К чему снится больная или мертвая птица

В большинстве случаев сон про пернатых благоприятный. Но если вам приснилась облезлая, раненая или больная птица - это плохой знак. Сон предупреждает, что вы пострадаете от чужой неосмотрительности или безответственности.

Увидеть во сне мертвую птицу - к провалу, неудаче в планах, провалу. Если вы сами во сне убиваете птиц, то вы своими руками разрушите свое счастье. Если стая мертвых пернатых разбросана по земле или падает с неба, то возможен несчастный случай или стихийное бедствие.

Если птица во сне была мертвой или больной, но внезапно ожила или выздоровела, то вы избежите тяжелой болезни.

К чему снится агрессивная птица

Увидеть во сне агрессивную, злобную птицу - признак опасности. Сновидцу вскоре придется столкнуться со своими врагами или завистниками. Драка с птицей во сне означает борьбу за свое счастье в реальной жизни. Кто победил во сне, тот и одержит первое место в реальности.

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