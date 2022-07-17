Таролог Елена Бюн рассказала, что ждет Украину осенью 2022 года. Так, эксперт считает, что осенью активные боевые действия будут остановлены.
"Будут наблюдаться шаги выхода из той мучительной ситуации, когда все в один миг перевернулось с ног на голову", - комментирует Бюн.
Также, уточняет Елена, карты говорят о переговорах, которые возможны в этот период.
"Может быть ситуация окончания "горячей фазы" осенью, вывод войск и обсуждение всей этой ситуации. Нужно обговорить много чего, есть нюансы. Это и возвращение всех территорий, и выплата Россией компенсации (репарации, - ред). Это не быстрый процесс, но когда все это обговорится, тогда и будет мир", - сказала эксперт.
Однако несмотря на все моменты обсуждений, результат будет однозначно успешным для Украины.
"Эта осень будет достаточно успешной для Украины. Грядет какая-то слава и осуществление задуманных планов. Но очень важна осмотрительность. Скорее всего, это касается переговоров с Россией", - резюмировала Елена Бюн.
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