По мнению Елены Бюн, это может произойти уже осенью 2022 года.

Таролог Елена Бюн рассказала, что ждет Украину осенью 2022 года. Так, эксперт считает, что осенью активные боевые действия будут остановлены.

"Будут наблюдаться шаги выхода из той мучительной ситуации, когда все в один миг перевернулось с ног на голову", - комментирует Бюн.

Также, уточняет Елена, карты говорят о переговорах, которые возможны в этот период.

"Может быть ситуация окончания "горячей фазы" осенью, вывод войск и обсуждение всей этой ситуации. Нужно обговорить много чего, есть нюансы. Это и возвращение всех территорий, и выплата Россией компенсации (репарации, - ред). Это не быстрый процесс, но когда все это обговорится, тогда и будет мир", - сказала эксперт.

Однако несмотря на все моменты обсуждений, результат будет однозначно успешным для Украины.

"Эта осень будет достаточно успешной для Украины. Грядет какая-то слава и осуществление задуманных планов. Но очень важна осмотрительность. Скорее всего, это касается переговоров с Россией", - резюмировала Елена Бюн.

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