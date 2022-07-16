Эти люди откровенны со своими друзьями, коллегами и собеседниками.

Ранее астрологи назвали топ самых лживых знаков Зодиака, а теперь поговорим о честных - тех, кто умеет хранить свои и чужие тайны.

Овен

Рожденные под этим знаком придерживаются правила - лучше сказать не очень приятную правду в глаза, чем скрываться и обманывать. Легкие и добродушные Овны ничего не скрывают от своих близких.

Близнецы

Несмотря на их двуличность, они редко оказываются лжецами. Могут что-то скрывать, но если спросить напрямую, то практически никогда не врут. Не умеют.

Скорпион

Активные и общительные Скорпионы - те, кому можно верить. Они с радостью открывают душу и сердце своим близким, считая, что главное в любых отношениях - это искренность.

Дева

Девы очень мудры и рассудительны. Жизненная мудрость подсказывает им - не стоит лгать, если хочешь сохранить хорошие отношения с человеком. Именно поэтому у них так много друзей.

Козерог

Уроженцы этого знака не умеют врать - при попытке скрыть правду они тут же краснеют и запинаются, что выдает их умысел.

Водолей

Водолеи очень разговорчивые. Они любят кого-то обсудить, узнать какие-то тайны, секреты и резонансные новости, но сами - "молчат как рыбы". Они умеют хранить секреты, всегда честны со своим собеседником и тщательно контролируют то, что говорят.

Напомним, названы топ-3 самых красивых мужчины по знаку Зодиака.

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