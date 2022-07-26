Они прекрасны и с макияжем, и без него.

Астрологи перечислили топ знаков Зодиака, которые обладают привлекательной внешностью с рождения. Им не требуется заниматься в спортзале для идеальной фигуры или ходить к бьюти-специалистам. Кто же они? Читайте в материале УНИАН.

Лев

Львы обладают нетипичной и очень привлекательной внешностью. Их самые выразительные черты влияют на противоположный пол словно приворотное зелье. В добавок ко всему уроженцы этого знака Зодиака могут правильно себя представить, тем самым завоевать внимание и расположение окружения.

Дева

Женственность и красота от природы - то, чего у Дев хоть отбавляй. У них идеальная фигура, гибкость, харизма сочетаются с мягким и приятным характером.

Уроженки этого знака Зодиака нередко становятся моделями или актрисами, ведь идеально смотрятся в кадре.

Скорпион

Девушки-Скорпионы могут похвастаться своими длинными ногами и осиной талией. У них большие и красивые глаза, а также фишкой являются густые и красивые волосы. Благодаря этому уроженки этого знака получают звание самых красивых знаков Зодиака.

Напомним, астрологи рассказали, каких два знака Зодиака ждут денежные потери в ближайшее время.

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