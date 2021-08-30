Им очень тяжело дается разрыв отношений.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые не могут смириться с расставанием. Для них это удар ниже пояса, который они воспринимают очень болезненно.

Овен

Одиночество для Овнов - это хуже смертной казни. Они питаются энергией других людей и если им приходится с ними расставаться, то этот знак Зодиака может впасть в глубокую депрессию. Да, они могут делать вид, что им все безразлично. Но на самом деле все далеко не так.

Дева

Девы очень трепетно относятся как к своим, так и к чужим чувствам. Им сложно пережить расставание, так как чаще всего оно причиняет боль. Даже если им было невыносимо плохо в каких-то отношениях, то после расставания они все равно будут думать о человека, с которым разошлись.

Читайте такжеАстролог Влад Росс рассказал, кто этой осенью встретит свою самую большую любовь

Рыбы

Рыбы очень быстро привязываются к людям, поэтому им больно с ними расставаться. Порой кажется, что они не умеют жить самостоятельно. Им постоянно нужен кто-то, кто будет принимать за них решения и делать их существование более комфортным. В связи с этим часто Рыбы расстаются не по своей воле.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич