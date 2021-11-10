Влад Росс предрек Путину проблемы со здоровьем.

Украинский астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал, что в ближайшее время ждет президента РФ Владимира Путина.

"Владимир Путин - это ходячий труп. Есть древнее пророчество, что карлик (Путин, - УНИАН) спустится с плеч титана (Бориса Ельцина, - УНИАН) и будет волочить свое жалкое существование где-то в лабиринте, а потом где-то умрет. Лабиринт всегда был связан с подземным царством, а также бункером или погребом, в котором находится Владимир Путин. Из своего "бункера" он уже не будет никуда выезжать, постепенно он будет там заседать и оставаться. Ничего с ним невозможного не случится. Римские каникулы у него также не состоятся", - сказал Росс.

По словам астролога, Путин физически уже не может "перетаскивать" свое тело, не то, чтобы путешествовать.

Читайте такжеЕсли в любви не повезло: как переживают отказ знаки Зодиака"Также у него скоро возникнет дилемма, кому передать свой царский пост. Пока он думает передать свой пост дочери Екатерине Тихоновой. У Владимира Путина включился последний годовой соляр, с моей точки зрения. Так, близкое окружение Путина может его "прикончить"", - добавил астролог.

Кроме того, Росс предположил, что следующим президентом РФ станет нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это именно тот человек, с которым у Украины будет мир, дружба, жвачка. Мы восстановим все отношения", - подытожил Росс.

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Автор: Диана Могилевич