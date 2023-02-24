Он утверждает, что на ладони диктатора РФ линии жизни вообще нет, она стерта.

В сеть "слили" фото ладони российского президента Владимира Путина, по которому астролог, нумеролог и хиромант Игорь Мехеда проанализировал линии на руке кремлевского диктатора. И результат удивил даже его, сообщает "Обозреватель".

Маги и астрологи еще со времен Средневековья считали, что на линиях ладони можно увидеть влияние небесных светил, поэтому их можно прочитать, как и натальную карту.

Поэтому Мехеду попросили посмотреть ладонь Путина, которая попала на фотографию. И его анализ поразил тех, кто верит в хиромантию.

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"Что я могу сказать. Линии жизни вообще нет, она стерта. Линия сердца также отсутствует. Также отсутствует линия ума. Линий судьбы 8, они перепутаны между собой, образуют полный хаос", — сказал астролог.

Поэтому он делает вывод, что такой человек руководствуется негативными силами и вообще не должен существовать, учитывая отсутствие линии жизни.

Ранее экстрасенс Мария тихая "просканировала" состояние здоровья кремлевского диктатора Владимира Путина. Она заявила, что сейчас президент РФ проходит лечение.

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