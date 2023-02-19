Не исключено, что Путину предстоит в этом году операция.

Экстрасенс Мария Тихая "просканировала" состояние здоровья кремлевского диктатора Владимира Путина. В интервью YouTube-каналу PeopleLife она заявила, что сейчас президент РФ проходит лечение.

По ее словам, сейчас российский "фюрер" находится под капельницами, потому что выпала карта туз мечей. "Скорее всего, это связано с какими-то моментами с его операцией", — говорит астрологический эксперт.

Также она увидела проблемы у Путина, связанные с его мужскими гормонами, страдает его репродуктивная система. Кроме того, у него не все хорошо с костями.

"Суд - это плохая карта, это может быть карта летального исхода даже... И тройка мечей - это сосуды... Я склоняюсь к тому, что в этому году Путин будет в каком-то пограничном состоянии, может дойти до летального исхода", — заявляет Тихая.

Ранее известный экстрасенс Влад Росс рассказал, что здоровье кровожадного кремлевского лидера Путина находится в жутком упадке.

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