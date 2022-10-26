Денис Маклашевский утверждает, что украинская столица находится под защитой, однако слез и переживаний украинцам не избежать.

Известный рунолог Денис Маклашевский дал прогноз касательно ближайшего будущего Киева и Украины в целом. Так, эзотерик утверждает, что атаки на нашу страну со стороны россиян все же будут, однако украинская столица находится под защитой.

"Открываются новые двери. Выпадает руна неконтролируемого хаоса. Также могут быть всевозможные слезы, переживания, внутренние волнения. Третья руна - это разрушение. Киев более-менее находится под защитой, и даже если будут какие-то атаки, то они будут отражены", - объяснил Маклашевский в интервью Славе Демину.

Однако рунолог добавил, что со стороны оккупантов нападки могут быть по всей линии фронта.

Отметим, ранее Маклашевский предвидел атаки на энергосистему Украины до конца этой недели. Он говорит, что главная цель оккупантов - это центральная Украина, поэтому туда будут бить больше всего. Обстрелы данного региона ожидаются также и зимой.

Напомним, астролог Уранус предупредил о "сатанинском" дне и его влиянии на Украину.

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