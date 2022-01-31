Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.
Овен
В ближайшие дни ваше самочувствие заметно улучшится. Больные Овны быстро и легко выздоровеют, а здоровые зарядятся энергией и силами. А вот с врачами Овнам не повезет - высока вероятность, что специалист ошибется в диагнозе. Поэтому визит к врачу по возможности запланируйте на следующей неделе.
Телец
На этой неделе вам следует прислушиваться к мнению родных и друзей. Они будут давать хорошие советы в сфере здоровья. А вот своей интуиции доверять не стоит. Звезды рекомендуют вам не лениться и увеличить физические нагрузки. Даже простые прогулки улучшат самочувствие и повысят настроение.
Близнецы
Ваше здоровье будет зависеть от настроения. Поэтому чаще улыбайтесь и гоните прочь негативные мысли. Займитесь любыми делами, посещайте любимые места и общайтесь с приятными людьми. Позитив поможет даже в тех ситуациях, где обычное лечение будет бессильным.
Рак
В начале недели нужно беречь желудок и кишечник. Органы ЖКТ будут очень уязвимы, поэтому не стоит нагружать их острой, жирной и жареной едой, алкоголем и сладостями. Во второй половине недели опасайтесь повышенного давления.
Лев
Посвятите эту неделю заботе о легких. Если вы курите - постарайтесь хотя бы снизить количество выкуренных сигарет в день. Обязательно одевайтесь по погоде и избегайте многолюдных мест. Очень полезной будет ежедневная дыхательная гимнастика.
Дева
Если у вас есть подозрения на какое-либо заболевание - обязательно обратитесь к врачу. Ваша интуиция сейчас точна как никогда. Даже если ошиблись - лучше убедиться у врача, что вы здоровы, чем упустить начало серьезной болезни. Представительницам женского пола нужно следить за женским здоровьем на этой неделе.
Весы
Читайте такжеГороскоп карт таро на февраль: советы для каждого знака ЗодиакаЗвезды предупреждают, что вы не очень полезно питаетесь. Ваше питание слишком однообразное и калорийное. Попробуйте заменить калорийные продукты на нежирные аналоги. Например, вместо жареной свинины приготовьте куриную грудку.
Скорпион
Во вторник рекомендуется удержаться от водных процедур и физических нагрузок. В среду и четверг будет повышен риск ожогов, так что будьте осторожны с огнем и кипятком. На выходных рекомендуется отказаться от алкоголя и сладкого.
Стрелец
На этой неделе будет эффективным лечение любых болезней кожи. В середине и конце недели стоит беречь глаза. Острота зрения может значительно снизиться. Вам следует меньше сидеть за компьютером или телевизором.
Козерог
Звезды предупреждают вас о сильном перенапряжении. Вам остро необходим отдых. Отдых желательно должен быть активным и полезным. Не стоит валяться с пивом на диване. Также важен здоровый сон. Перед сном попробуйте принимать контрастный душ.
Водолей
Неделя хорошо подходит для косметологических процедур и ухода за кожей. Используйте маски и увлажняющий крем. Это удачная неделя для борьбы с прыщами, акне и другими кожными заболеваниями. Звезды рекомендуют вам есть больше орехов и морской рыбы.
Рыбы
На этой неделе Рыбам крайне важно хорошо спать. Рекомендуется раньше ложиться спать и проветривать комнату перед сном. Отложите любые дела ради сна, ведь в сонном состоянии вы все равно не сможете нормально работать.