Гороскоп здоровья расскажет чего ожидать разным знакам в сфере здоровья на этой неделе.

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.

Овен

В ближайшие дни ваше самочувствие заметно улучшится. Больные Овны быстро и легко выздоровеют, а здоровые зарядятся энергией и силами. А вот с врачами Овнам не повезет - высока вероятность, что специалист ошибется в диагнозе. Поэтому визит к врачу по возможности запланируйте на следующей неделе.

Телец

На этой неделе вам следует прислушиваться к мнению родных и друзей. Они будут давать хорошие советы в сфере здоровья. А вот своей интуиции доверять не стоит. Звезды рекомендуют вам не лениться и увеличить физические нагрузки. Даже простые прогулки улучшат самочувствие и повысят настроение.

Близнецы

Ваше здоровье будет зависеть от настроения. Поэтому чаще улыбайтесь и гоните прочь негативные мысли. Займитесь любыми делами, посещайте любимые места и общайтесь с приятными людьми. Позитив поможет даже в тех ситуациях, где обычное лечение будет бессильным.

Рак

В начале недели нужно беречь желудок и кишечник. Органы ЖКТ будут очень уязвимы, поэтому не стоит нагружать их острой, жирной и жареной едой, алкоголем и сладостями. Во второй половине недели опасайтесь повышенного давления.

Лев

Посвятите эту неделю заботе о легких. Если вы курите - постарайтесь хотя бы снизить количество выкуренных сигарет в день. Обязательно одевайтесь по погоде и избегайте многолюдных мест. Очень полезной будет ежедневная дыхательная гимнастика.

Дева

Если у вас есть подозрения на какое-либо заболевание - обязательно обратитесь к врачу. Ваша интуиция сейчас точна как никогда. Даже если ошиблись - лучше убедиться у врача, что вы здоровы, чем упустить начало серьезной болезни. Представительницам женского пола нужно следить за женским здоровьем на этой неделе.

Весы

Читайте такжеГороскоп карт таро на февраль: советы для каждого знака ЗодиакаЗвезды предупреждают, что вы не очень полезно питаетесь. Ваше питание слишком однообразное и калорийное. Попробуйте заменить калорийные продукты на нежирные аналоги. Например, вместо жареной свинины приготовьте куриную грудку.

Скорпион

Во вторник рекомендуется удержаться от водных процедур и физических нагрузок. В среду и четверг будет повышен риск ожогов, так что будьте осторожны с огнем и кипятком. На выходных рекомендуется отказаться от алкоголя и сладкого.

Стрелец

На этой неделе будет эффективным лечение любых болезней кожи. В середине и конце недели стоит беречь глаза. Острота зрения может значительно снизиться. Вам следует меньше сидеть за компьютером или телевизором.

Козерог

Звезды предупреждают вас о сильном перенапряжении. Вам остро необходим отдых. Отдых желательно должен быть активным и полезным. Не стоит валяться с пивом на диване. Также важен здоровый сон. Перед сном попробуйте принимать контрастный душ.

Водолей

Неделя хорошо подходит для косметологических процедур и ухода за кожей. Используйте маски и увлажняющий крем. Это удачная неделя для борьбы с прыщами, акне и другими кожными заболеваниями. Звезды рекомендуют вам есть больше орехов и морской рыбы.

Рыбы

На этой неделе Рыбам крайне важно хорошо спать. Рекомендуется раньше ложиться спать и проветривать комнату перед сном. Отложите любые дела ради сна, ведь в сонном состоянии вы все равно не сможете нормально работать.

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