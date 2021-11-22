Гороскоп здоровья расскажет чего ожидать разным знакам в сфере здоровья на этой неделе.

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.

Овен

На этой неделе вы с большой вероятностью можете заболеть ОРВИ. Берегите нос, горло и уши. Обязательно одевайтесь по погоде. Если воздух морозный, дышите через шарф или маску. Не забывайте всегда мыть руки после улицы.

Телец

Для Тельцов очень важно полноценно питаться. Сейчас не подходящее время для диет и голодовки. Ешьте разные виды мяса и рыбы, орехи, сухофрукты и зелень. Во второй половине недели следует ограничить употребление алкоголя.

Близнецы

На этой неделе могут возникнуть проблемы с суставами и костями. Высок риск растяжений, переломов, различных травм. Звезды рекомендуют больше заниматься спортом и начать борьбу с лишним весом.

Рак

Читайте такжеНеудачники декабря: какие знаки Зодиака судьба испытает на прочностьДля Раков наступает сложное время. Ваш иммунитет сейчас ослаблен, а лечение болезней не будет эффективным. Ракам нужно набраться терпения и продолжать лечение. Если врач выписал вам какие-то лекарства – обязательно пропейте полный курс.

Лев

Львы почувствуют сильные эмоциональные качели. В один день вы можете страдать от тревоги и уныния, а уже на следующий почувствуете невероятное веселье. Такая повышенная эмоциональность негативно повлияет на ваш сон и может вызвать головную боль.

Дева

Сейчас важно следить за здоровьем зубов и ротовой полости. Найдите время для похода к стоматологу. Во второй половине недели нужно увеличить физические нагрузки или хотя бы больше ходить пешком.

Весы

Почти у каждого человека есть застарелые болезни и не долеченные травмы. На этой неделе все проблемы Весов дадут о себе знать. На этой неделе вам стоит заняться с собой и наконец пройти все необходимые обследования. Некоторые проблемы потребуют осмотра разных врачей для составления полной картины.

Скорпион

Скорпионы часто будут чувствовать головную боль, головокружение, сильную слабость. Вам будет не хватать сил даже на обыденные дела, а работоспособность сильно ухудшиться. Набраться энергии поможет массаж, косметологические процедуры, травяные чаи.

Стрелец

Эта неделя будет для Стрельцов благоприятной. Новые болезни и симптомы вам не угрожают, а старые успешно вылечатся. В конце недели и на выходных рекомендуется отказаться от алкоголя и курения, иначе ваше самочувствие сильно ухудшится.

Козерог

Читайте такжеГод Тигра 2022: когда наступит, в чем встречать, гороскоп для знаков ЗодиакаКозерогам нужно соблюдать технику безопасности и не перенапрягаться. На этой неделе повышен риск травм, ушибов и переломов. По возможности ездите на транспорте, не носите каблуки и не поднимайте тяжелые вещи.

Водолей

Неделя порадует Водолеев крепким иммунитетом, приливом сил и прекрасной работой организма. Вы можете есть любую еду, больше работать или отправиться в поездку. Сейчас вам по силам практически всё.

Рыбы

В первую половину недели очень важно следить за сердцем и артериальным давлением. Особенно опасным будет этот период для Рыб с гипертонией. Обязательно носите сердечные таблетки с собой в сумке. Во второй половине недели рекомендуется больше отдыхать и раньше ложиться спать.

Автор: Екатерина Пулатова