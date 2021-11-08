Гороскоп здоровья расскажет чего ожидать разным знакам в сфере здоровья на этой неделе.

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.

Овен

Самочувствие Овнов будет сильно зависеть от качества сна. По возможности не заставляйте себя просыпаться слишком рано. Спите сколько захочется. Перед сном не пользуйтесь телефоном и не смотрите телевизор.

Телец

В понедельник и вторник нужно беречь нервную систему. Постарайтесь не нервничать и не кричать, избегайте стресса. В четверг надо поберечь позвоночник и не носить тяжелых вещей. В субботу звезды рекомендуют полностью расслабиться.

Близнецы

На этой неделе звезды рекомендуют чередовать умственную активность с физической. Тогда Близнецы смогут похвастаться высокой работоспособностью и прекрасным самочувствием. Если у вас интеллектуальная работа, то делайте зарядку каждый день, а если физически активная – читайте больше книг.

Рак

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на ноябрь: лучшие дни для посещения парикмахерскойРакам нужно воздерживаться от проявления очень сильных эмоций: как положительных, так и отрицательных. Из-за избытка чувств возможна головная боль, ухудшение внимательности и концентрации, бессоница. Для вас будут полезны массажи и ароматерапия.

Лев

Львы почувствуют полное физическое и умственное истощение. Ваши силы уже на исходе и вам срочно необходим отдых. По возможности возьмите отпуск. Если вы не сделаете паузу на этой неделе, то рискуете серьезно переутомиться в будущем.

Дева

На этой неделе высок риск подхватить простуду или грипп. Звезды рекомендуют вам сочетать выписанные врачом лекарства с народными средствами и травами. Тогда эффективность лечения будет максимальной. На выходных могут болеть почки – в таком случае обязательно делайте УЗИ.

Весы

В первую половину недели не рекомендуется пить алкоголь в любых количествах. В середине и конце недели иммунитет ослабнет, а риск инфицирования заразными заболеваниями значительно повысится. Не забывайте носить маску в людных местах.

Скорпион

На этой неделе звезды рекомендуют вам позаботиться о своей коже. Попробуйте косметологические и уходовые процедуры, купите крем для вашего типа кожи. Все обследования организма и анализы рекомендуется проходить в пятницу и на выходных. Тогда результаты будут самыми точными.

Стрелец

На этой неделе нужно как можно больше гулять. По возможности чаще ходите пешком. Не забывайте одеваться по погоде. Особенно сильно нужно беречь горло и ноги. На этой неделе могут часто болеть глаза – не напрягайте их.

Козерог

Читайте такжеЛунное затмение 19 ноября 2021: чем опасно роковое совпадение планет, как защитить себяЕсли вас давно беспокоит какая-то проблема или тревожный симптом – это идеальная неделя для похода к врачу. Результаты анализов и обследований будут очень точными. В этот период не слушайте ничьих советов, кроме рекомендаций врачей.

Водолей

Водолеи будут чувствовать недостаток сил и энергии. Пополнить их помогут положительные эмоции. Займитесь любимым хобби, ешьте вкусные блюда и пообщайтесь с приятными людьми. Повышен риск мелких травм и царапин.

Рыбы

Рыбам очень нужен свежий воздух, поэтому постарайтесь больше бывать на улице. Чаще проветривайте комнату, особенно перед сном. На выходных постарайтесь уехать за город на целый день.

Автор: Екатерина Пулатова