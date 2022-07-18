Чем больше усилий для достижения целей эти знаки Зодиака приложат именно 28 июля 2022 года, тем больше шансов, что мечты исполнятся.

Конец июля 2022 станет началом белой полосы для трех знаков Зодиака. Именно с новолуния, которое состоится 28 июля, их ждут позитивные перемены.

По предсказаниям астрологов, именно єтим представителям зодиакального круга удастся легко решить проблемы, а деньги буквально сами будут идти в руки. Чем больше усилий для достижения целей они приложат именно 28 июля 2022 года, тем больше шансов, что мечты осуществятся.

Рак

Смогут закрыть вопросы, которые беспокоили их длительное время, в том числе и финансовые. Повезет на работе – могут получить повышение заработной платы или получить неожиданную премию.

Появится возможность порадовать себя покупкой, которую давно откладывали на потом. Также возможны выгодные предложения, а правильный ответ поможет найти интуиция - прислушайтесь к ней.

Козерог

28 июля будет очень плодотворный день. Простое стечение обстоятельств поможет получить выгодное предложение по работе, заключить сделку или сделать очень удачные инвестиции, которые принесут деньги в будущем.

Одинокие Козероги могут в этот день встретить свою вторую половинку.

Стрелец

Продемонстрируют превосходные результаты на работе, благодаря чему смогут рассчитывать на повышение зарплаты или премию.

Будет возможность расширить круг знакомств, возможны важные встречи, которые принесут пользу в будущем. Но наибольшее удовольствие принесет будущее путешествие.

Астрологи назвали два знака зодиака, от которых в июле отвернется удача. Им может казаться, что на них свалилось все и сразу, что решения проблем нет. Но это не так. Астрологи убеждены, что вы со всем справитесь. Нужно немного набраться терпения и вести себя более мудро.

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