Проверьте, есть ли вы в этом списке.

Астрологи назвали два знака Зодиака, от которых в июле отвернется удача. Им может казаться, что на них свалилось все и сразу, что решения проблем нет. Но это не так. Астрологи убеждены, что вы со всем справитесь. Нужно немного набраться терпения и поступать более мудро.

Близнецы

В вашей жизни могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, на которые вы никак не сможете повлиять. Возможно, кто-то втянет вас в очень непростую ситуацию, даже против вашей воли. Если вы не знаете, что делать - не делайте ничего. Просто замрите. Пустите ситуацию на самотек, и тогда есть шанс, что вы выйдете сухим из воды.

Скорпион

Скорпионы могут столкнуться с проблемами на работе и в личной жизни. Недоброжелатели будут завидовать вашим успехам и строить козни, а вторая половинка может обижаться на то, что вы вечно пропадаете на работе. Вам нужно правильно расставить приоритеты, чтобы одним выстрелом убить двух зайцев. Уделите больше времени своему любимому человеку и отдалите от себя коллег, прикидывающихся вашими друзьями.

Напомним, три знака Зодиака судьба поставит перед сложным выбором.

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