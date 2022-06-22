Лунный календарь стрижек на июль подскажет наиболее удачные дни для работ с волосами.

Здоровье и состояние наших волос зависит от многих факторов, в том числе и от фазы Луны. Издавна замечено, что в некоторые дни лунного цикла волосы становятся послушными и здоровыми, а в другие дни их невозможно уложить. Лунный календарь подскажет, когда и какие работы с волосами проводятся в июле.

Ранее мы рассказывали, как покрасить себе волосы дома, если у вас нет возможности сходить в парикмахерскую.

Влияние Луны на волосы

В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А в растущую Луну волосы непостоянные – быстро растут и не держат форму. Период полнолуния считается лучшим временем для любых работ с волосами: в это время они здоровые и послушные.

Фазы Луны в июле 2022 года

Новолуние - 28 июля.

Полнолуние - 13 июля.

Растущая Луна - с 1 по 12 июля и с 29 по 31 июля.

Убывающая Луна - с 14 по 27 июля.

Лунный календарь стрижек на июль 2022 года

Благоприятные дни для стрижки в июле: 1, 3, 16, 17, 24, 31 июля 2022 года.

Самые лучшие дни для окрашивания волос в июле: 4, 5, 14, 24, 25, 26, 31 июля 2022 года.

Кардинальное изменение прически: 1, 4, 9, 14, 29, 30 июля 2022 года.

Стрижка для быстрого роста волос: 4, 6, 10, 12, 29-31 июля.

Стрижка для укрепления и оздоровления волос: 16, 17, 26, 28 июля.

Неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания в июле: 2, 7, 8, 13, 19, 22, 27 июля.

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