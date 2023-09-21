Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, каким знакам Зодиака очень повезет в октябре, кто из них может совершить прорыв в карьере и найти любовь, а кому стоит опасаться этого периода.

Влад, расскажите, что звезды сулят нам в октябре?

С 8 по 10 октября будет жесткий квадрат Марса к Плутону, который принесет неприятные события разного рода - масштабные терракты, катастрофы. Затем будет период сатанистского кольцеобразного затмения, с 13 по 15 октября. И еще один жесткий аспект, с 27 по 29 октября, на лунном затмении, когда Марс будет в оппозиции к Юпитеру. В целом все эти нюансы имеют негативный окрас.

Однако есть небольшой плюс в том, что россиянам будет еще хуже. В конце месяца ВСУ могут прорвать фронт. То есть такая позиция Марса с Юпитером принесет нам неожиданные удачи.

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Можете назвать счастливчиков октября?

На первое место я бы поставил зодиакальный знак Весы. По их знаку очень быстро будет идти Меркурий, поэтому удачными будут дипломатичная деятельность, партнерские переговоры, бракосочетания.

На втором месте оказался Водолей. Будут хорошими дальние поездки, путешествия, сдача экзаменов, получения образования, изучение языков. Также они могут заниматься духовными практиками, обучаться чему-то новому. Удача их ждет и с переездами.

Удача будет на стороне и Близнецов. Их ждет счастье в любви, детях, сексуальности, ставках, играх, деньгах. У них появятся новые финансовые возможности. Более того, они могут приобрести недвижимость в октябре.

Я бы сюда еще отнес Рыб. Октябрь будет для них, образно говоря, никаким - ни хорошо, ни плохо. Они могут спокойно жить и ни о чем не переживать.

А у кого начинается "черная" полоса?

Сложная ситуация будет у Овна. Могут рушиться связи, контракты, наблюдаются финансовые проблемы, а также их могут уволить с работы. В отношениях будет не меньше проблем - разводы, суды, следствия.

На втором месте - Рак. Особенно в семейной жизни будет не так все хорошо, как хотелось бы. В октябре они могут упасть на самое дно.

Львы могут поругаться с близкими людьми. Аккуратными стоит быть в общении с родителями второй половинки. Также Львов могут ограбить.

Ну, и у Козерогов все сложно. Могут возникать проблемы с начальством, трудности с достижением результата, неблагоприятно вложение денег, особенно в недвижимость. Кроме того, будут неудачными открытые противостояния. У солдат этого знака Зодиака могут возникать проблемы на фронте.

Каким знакам ждать успеха в карьере, а каким - нет?

Невероятный прорыв может случиться у Водолеев. Особенно в достижении власти, высоких постов и всего подобного.

А вот Стрельцы могут столкнуться с предательством, подставой. Им нужно быть весьма осторожными, особенно с малознакомыми людьми.

Кому очень повезет с деньгами?

Ситуация сложится благоприятным образом для Скорпионов. Им стоит задуматься над тем, чтобы начать новый бизнес. В их знак войдет Марс, поэтому им нужно рисковать. А как все знают, кто не рискует - тот не пьет шампанское.

Также повезет в этом плане Ракам. В целом октябрь будет не очень благоприятным для них, но есть один нюанс. Они могут победить в "игре" - ценные бумаги, лотереи, биткоины. Раки могут сорвать джекпот.

Октябрь - благоприятный месяц для инвестиций или масштабных покупок?

В первую очередь хочу отметить, что Овнам и Козерогам категорически запрещено в этом месяце брать или давать деньги в долг. Если они ввяжутся в какие-то финансовые авантюры, то выбраться из них будет крайне сложно.

Также нужно осторожным Льву. Сила обмана - Черная Луна - входит во второй знак ото Льва, поэтому им лучше не покупать ни недвижимость, ни автомобили.

При этом хорошая ситуация будет у Весов и Скорпионов. Они с легкостью могут приобрести недвижимость. Также будет хорошо, если они проявят свой авантюризм. К слову, автомобиль в октябре могут приобрести Девы.

Давайте поговорим, пожалуй, о самом прекрасном чувстве в мире. Какие знаки Зодиака могут попасть в ситуацию, например, шел, споткнулся, упал, очнулся и... любовь?

Венера, планета любви, наконец-то вошла в зодиакальный знак Девы. Поэтому они испытают эйфорию от встречи с новым человеком, который станет для них целым миром.

Кроме того, яркая, сказочная любовь может случиться и у Тельцов. Они встретят принца на белом коне, что принесет им настоящее счастье.

Чье здоровье может пошатнуться в следующем месяце?

Овну. Правитель их знака Зодиака - Марс - войдет в дом катастроф. Поэтому им стоит быть очень осторожными в плане здоровья и сразу же бежать к врачу, если организм посылает им сигналы. Не нужно ждать до последнего.

Более того, военным-Овнам также стоит быть максимально внимательными. Потому что они не застрахованы от летального исхода.

Назовите благоприятные дни для поездок.

Ехать на море лучше 6, 7, 18, 24, 25, 26 октября, а в горы - 21 числа. Если хотите поехать на какие-то экскурсии, покататься на аттракционах или посетить знаменитые места, то лучше всего это делать 1, 9, 18, 30 октября. Конференции и тренинги будут удачными в период с 3 по 5 октября, а также 13, 18, 23, 30, 31. Деловые поездки лучше планировать на 10-12 октября и после 21 числа.

2, 8, 14-17, 19, 20, 22, 28, 29 октября лучше никуда не ездить.

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