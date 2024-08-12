Узнайте, какие события будут происходить в ближайшее время.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы эксклюзивно для УНИАН рассказали, что впереди нас ожидает непростая неделя. Напряженными днями будут вторая половина вторника (13 августа), среда (14 августа) и первая половина четверга (15 августа). Благоприятным днем будет суббота (17 августа). Все остальное время будет в нейтральных энергиях.

По их словам, на этой неделе будет растущая Луна. В период роста Луны, рекомендуется заниматься делами, в которых требуется рост, развитие и расширение. Помимо этого, растущая Луна благоприятна для важных покупок, приобретений и заключения деловых контрактов.

"Эта неделя обещает быть напряженной по многим причинам. Одной из главных является транзит Луны через знак Зодиака Скорпион, который считается наихудшим знаком для Луны, что делает эти дни ментально сложными, напряженными и часто насыщенными разными непредсказуемыми событиями", - говорят Сухановы.

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После выхода Луны из знака Скорпион, продолжили астрологи, она перейдет в знак Зодиака Стрелец, где пробудет с четверга (15 августа) и до субботы (17 августа).

"Уже неоднократно замечено, что этот транзит неблагоприятен для Украины. В такие дни всегда повышена вероятность массированных ракетных обстрелов", - добавили Сухановы.

Одним из сложных моментов недели станет переход Солнца из знака Зодиака Рак в знак Льва в пятницу, 16 августа. Периоды смены знака Солнцем традиционно считаются напряженными и сложными днями. На этот раз переход будет особенно непростым, так как Солнце проходит через Гандату (точку соединения двух противоположенных стихий – воды и огня). Это может представлять угрозу для людей, занимающих руководящие должности. В такие дни также повышается вероятность мигреней.

На этой неделе произойдет одно важное астрологическое событие.

• 16 августа Cолнце (планета жизни, души, самовыражения, раскрытия своего "я", здоровья, оптимизма, уверенности, самооценки, счастья, статуса, власти, амбиций, работы, начальника, государственных структур) переходит в знак Зодиака Лев. Это благоприятное положение, которое будет придавать силы и энергию, а также поднимать вопросы, связанные с властью. В это время могут происходить важные политические события. Данный транзит благоприятный для Украины и неблагоприятный для России.

Кроме того, по словам экспертов, с 12 августа начнется влияние Марса, до 26 августа. Это принесет проблемы, опасности, разрушения, связанные с местами отдыха, торговыми центрами, концертными залами, кинотеатрами, офисами и всем, что касается бизнеса, отдыха, развлечений, шоппинга и мест большого скопления людей.

13 августа может повышаться внутренняя тревожность, раздражительность. Скорпион (управляется Марсом) – это знак непредвиденных ситуаций, поэтому вероятность их возникновения в этот день выше нормы:

• повышается вероятность различных аварий, ДТП, катастроф, катаклизм;

• могут активизироваться революции, протесты, военные действия и все, что связано с этой сферой.

Ретроградный Меркурий до 29 августа - неблагоприятное время для покупки техники и электроники. Могут возникнуть проблемы в коммуникациях, сбои в работе информационных сервисов, трудности в логистике, IT-секторе и на биржах.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram - instagram.com/jyotishon

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