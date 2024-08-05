Астрологи Анна и Алексей Сухановы составили астропрогноз на неделю, с 5 по 11 августа. Эксклюзивно для УНИАН они рассказали, что нас ждет в этот период.
По их словам, нас ожидает разная по своему настроению неделя. Напряженными днями будут вторая половина четверга (8 августа), пятница (9 августа) и первая половина субботы (10 августа). Воскресенье (11 августа) будет благоприятны днем. Все остальное время будет нейтральными.
"На этой неделе будет растущая Луна. В период роста Луны, рекомендуется заниматься делами, в которых требуется рост, развитие и расширение. Помимо этого, растущая Луна благоприятна для важных покупок, приобретений и заключения деловых контрактов", - говорят астрологи.
На этой неделе произойдет важное астрологическое событие:
• 5 августа Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) становится ретроградной в знаке Зодиака Лев. Данный планетарный транзит может поднимать вопросы, связанные с властью, подсвечивать различные политические скандалы, а также акцентировать внимание на важности информационной открытости и интеграции технического прогресса IT-сферы в процессы власти.
Данный транзит благоприятный для Украины, так как может вновь привлечь к ней внимание всего мира. Могут вновь подниматься вопросы, которые уже казались решенными. В целом, эта энергия будет находиться в нестабильном состоянии, что может привести к неопределенности и переменам.
5 августа (понедельник) - нейтральный день
Растущая Луна в знаке Зодиака Рак до 12:50 по киевскому времени. После 12:50 Луна переходит в знак Зодиака Лев.
В период роста Луны рекомендуется заниматься делами, в которых требуется рост, развитие и расширение. Помимо этого, растущая Луна благоприятна для важных покупок, приобретений и заключения деловых контрактов.
До 12:52 по киевскому времени Луна будет находиться в резкой накшатре Ашлеша. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:
• работы, требующей соблюдения строгих правил;
• медицинских процедур;
• судебных дел;
• работы с ядами;
• военной деятельности.
После 12:52 по киевскому времени Луна будет находиться в резкой накшатре Магха. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:
• проведения различных церемоний;
• проведения презентаций;
• ораторской деятельности;
• создания имени;
• повышения качества чего-либо;
• решения вопросов с органами власти;
• административной деятельности;
• вступления в должность;
• военной деятельности.
Благоприятные цвета в одежде:
• белый;
• молочный;
• серебристый;
• цвет морской волны.
Так как день содержит в себе энергетику Cолнца, вкрапления желтых цветов также благоприятно.
В украшениях хорошо, если будут присутствовать:
• жемчуг;
• серебро;
• лунный камень.
6 августа (вторник) - благоприятный день
Растущая Луна в знаке Зодиака Весы. В период роста Луны рекомендуется заниматься делами, в которых требуется рост, развитие и расширение. Помимо этого, растущая Луна благоприятна для важных покупок, приобретений и заключения деловых контрактов.
До 03:19 по киевскому времени Луна будет находиться в мягкой накшатре Читра. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:
• улучшения здоровья;
• покупки и надевания новых вещей;
• ремонта, дизайна интерьера, декорирования дома;
• любых действий, связанных с ремеслами;
• творчества;
• любых видов действий, связанных с механикой;
• публичных выступлений;
• романтики;
• сбора трав и изготовления лекарств;
• презентации чего-либо.
После 03:19 по киевскому времени Луна будет находиться в мягкой накшатре Свати. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:
• деловых, торговых и финансовых операций;
• начала образования и изучения;
• творческой деятельности;
• общественной деятельности;
• организации праздников;
• дипломатической деятельности;
• решения споров;
• заведения дружбы;
• путешествий;
• смены места жительства.
Благоприятные цвета в одежде:
• теплые;
• желтые;
• вишневые или темно-красные;
• оранжевые.
Так как день содержит в себе энергетику Венеры, вкрапления любых ярких цветов также благоприятно.
В украшениях хорошо, если будут присутствовать:
• золото;
• рубин;
• гранат;
• медь.
7 августа (среда) - нейтральный день
Растущая Луна в знаке Зодиака Лев. В период роста Луны, рекомендуется заниматься делами, в которых требуется рост, развитие и расширение. Помимо этого, растущая Луна благоприятна для важных покупок, приобретений и заключения деловых контрактов.
До 18:01 по киевскому времени Луна будет находиться в резкой накшатре Пурва Пхалгуни. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:
• взаимодействия с органами власти;
• занятия творчеством;
• отдыха;
• романтики;
• проведения презентаций.
После 18:01 по киевскому времени Луна будет находиться в позитивной накшатре Уттара Пхалгуни. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:
• заключения брака;
• создания вещей, имеющих продолжительную природу;
• решения вопросов с органами власти;
• административной деятельности;
• вступления в должность;
• покупки недвижимости;
• шоппинга;
• деятельности, требующей такта и дипломатичности.
Благоприятные цвета в одежде:
• зеленый;
• изумрудный;
• салатовый.
Так как день содержит в себе энергетику Солнца, вкрапления желтых цветов также благоприятно.
В украшениях хорошо, если будут присутствовать:
• изумруд;
• зеленый турмалин.
8 августа (четверг) - напряженный день
Соединение Луны с Кету. Растущая Луна в знаке Зодиака Лев до 00:43 по киевскому времени. После 00:43 Луна переходит в знак Зодиака Дева.
Соединение Луны (ум и психика) с Кету (резкие, неожиданные, тревожные энергии):
• может повышаться внутренняя тревожность, без видимых на то причин;
• повышается вероятность различных аварий, ДТП, катастроф, катаклизм;
• могут активизироваться военные действия, протесты, революции и все, что связано с этой сферой.
До 21:05 по киевскому времени Луна будет находиться в позитивной накшатре Уттара Пхалгуни. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:
• создания вещей, имеющих продолжительную природу;
• решения вопросов с органами власти;
• административной деятельности;
• вступления в должность;
• покупки недвижимости;
• шоппинга;
• деятельности, требующей такта и дипломатичности.
После 21:05 по киевскому времени Луна будет находиться в быстрой накшатре Хаста. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:
• деятельности, связанной с искусством, особенно керамикой;
• изготовления чего-либо;
• деятельности, связанной с ручным трудом;
• проведения праздников;
• изучения различных наук, языков;
• ухода за детьми;
• путешествий;
• смены места жительства.
Благоприятные цвета в одежде:
• желтый;
• шафрановый.
Так как день содержит в себе энергетику Меркурия, вкрапления зеленых цветов также благоприятно.
В украшениях хорошо, если будут присутствовать:
• золото;
• топаз.
9 августа (пятница) - напряженный день
Соединение Луны с Кету. Растущая Луна в знаке Зодиака Дева. Соединение Луны (ум и психика) с Кету (резкие, неожиданные, тревожные энергии):
• может повышаться внутренняя тревожность, без видимых на то причин;
• повышается вероятность различных аварий, ДТП, катастроф, катаклизм;
• могут активизироваться военные действия, протесты, революции и все, что связано с этой сферой.
На протяжении дня Луна будет находиться в быстрой накшатре Хаста. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:
• деятельности, связанной с искусством, особенно керамикой;
• изготовления чего-либо;
• деятельности, связанной с ручным трудом;
• проведения праздников;
• изучения различных наук, языков;
• ухода за детьми;
• путешествий;
• смены места жительства.
Благоприятные цвета в одежде:
• розовые;
• яркие;
• полупрозрачные;
• лимонно-желтые.
Так как день содержит в себе энергетику Меркурия, вкрапления зеленых цветов также благоприятно.
В украшениях хорошо, если будут присутствовать:
• бриллиант;
• алмаз;
• белый сапфир.
10 августа (суббота) - напряженный день
Соединение Луны с Кету. Растущая Луна в знаке Зодиака Дева до 13:47 по киевскому времени. После 13:47 Луна переходит в знак Зодиака Весы.
Соединение Луны (ум и психика) с Кету (резкие, неожиданные, тревожные энергии):
• может повышаться внутренняя тревожность, без видимых на то причин;
• повышается вероятность различных аварий, ДТП, катастроф, катаклизм;
• могут активизироваться военные действия, протесты, революции и все, что связано с этой сферой.
До 00:15 по киевскому времени Луна будет находиться в быстрой накшатре Хаста. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:
• деятельности, связанной с искусством, особенно керамикой;
• изготовления чего-либо;
• деятельности, связанной с ручным трудом;
• проведения праздников;
• изучения различных наук, языков;
• ухода за детьми;
• путешествий;
• смены места жительства.
После 00:15 по киевскому времени Луна будет находиться в мягкой накшатре Читра. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:
• улучшения здоровья;
• покупки и надевания новых вещей;
• ремонта, дизайна интерьера, декорирования дома;
• любых действий, связанных с ремеслами;
• творчества;
• любых видов действий, связанных с механикой;
• публичных выступлений;
• романтики;
• сбора трав и изготовления лекарств;
• презентации чего-либо.
Благоприятные цвета в одежде:
• черный;
• темно-синий.
Так как день содержит в себе энергетику Меркурия и Венеры, вкрапления зеленых и любых ярких цветов также благоприятно.
В украшениях хорошо, если будут присутствовать:
• железо;
• синий сапфир;
• темные драгоценные камни.
11 августа (воскресенье) - благоприятный день
Растущая Луна в знаке Зодиака Весы. В период роста Луны рекомендуется заниматься делами, в которых требуется рост, развитие и расширение. Помимо этого, растущая Луна благоприятна для важных покупок, приобретений и заключения деловых контрактов.
До 03:19 по киевскому времени Луна будет находиться в мягкой накшатре Читра. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:
• улучшения здоровья;
• покупки и надевания новых вещей;
• ремонта, дизайна интерьера, декорирования дома;
• любых действий, связанных с ремеслами;
• творчества;
• любых видов действий, связанных с механикой;
• публичных выступлений;
• романтики;
• сбора трав и изготовления лекарств;
• презентации чего-либо.
После 03:19 по киевскому времени Луна будет находиться в мягкой накшатре Свати. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:
• деловых, торговых и финансовых операций;
• начала образования и изучения;
• творческой деятельности;
• общественной деятельности;
• организации праздников;
• дипломатической деятельности;
• решения споров;
• заведения дружбы;
• путешествий;
• смены места жительства.
Благоприятные цвета в одежде:
• теплые;
• желтые;
• вишневые или темно-красные;
• оранжевые.
Так как день содержит в себе энергетику Венеры, вкрапления любых ярких цветов также благоприятно.
В украшениях хорошо, если будут присутствовать:
• золото;
• рубин;
• гранат;
• медь.
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