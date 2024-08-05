Некоторые дни будут напряженными.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы составили астропрогноз на неделю, с 5 по 11 августа. Эксклюзивно для УНИАН они рассказали, что нас ждет в этот период.

По их словам, нас ожидает разная по своему настроению неделя. Напряженными днями будут вторая половина четверга (8 августа), пятница (9 августа) и первая половина субботы (10 августа). Воскресенье (11 августа) будет благоприятны днем. Все остальное время будет нейтральными.

"На этой неделе будет растущая Луна. В период роста Луны, рекомендуется заниматься делами, в которых требуется рост, развитие и расширение. Помимо этого, растущая Луна благоприятна для важных покупок, приобретений и заключения деловых контрактов", - говорят астрологи.

Видео дня

На этой неделе произойдет важное астрологическое событие:

• 5 августа Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) становится ретроградной в знаке Зодиака Лев. Данный планетарный транзит может поднимать вопросы, связанные с властью, подсвечивать различные политические скандалы, а также акцентировать внимание на важности информационной открытости и интеграции технического прогресса IT-сферы в процессы власти.

Данный транзит благоприятный для Украины, так как может вновь привлечь к ней внимание всего мира. Могут вновь подниматься вопросы, которые уже казались решенными. В целом, эта энергия будет находиться в нестабильном состоянии, что может привести к неопределенности и переменам.

5 августа (понедельник) - нейтральный день

Растущая Луна в знаке Зодиака Рак до 12:50 по киевскому времени. После 12:50 Луна переходит в знак Зодиака Лев.

В период роста Луны рекомендуется заниматься делами, в которых требуется рост, развитие и расширение. Помимо этого, растущая Луна благоприятна для важных покупок, приобретений и заключения деловых контрактов.

До 12:52 по киевскому времени Луна будет находиться в резкой накшатре Ашлеша. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:

• работы, требующей соблюдения строгих правил;

• медицинских процедур;

• судебных дел;

• работы с ядами;

• военной деятельности.

После 12:52 по киевскому времени Луна будет находиться в резкой накшатре Магха. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:

• проведения различных церемоний;

• проведения презентаций;

• ораторской деятельности;

• создания имени;

• повышения качества чего-либо;

• решения вопросов с органами власти;

• административной деятельности;

• вступления в должность;

• военной деятельности.

Благоприятные цвета в одежде:

• белый;

• молочный;

• серебристый;

• цвет морской волны.

Так как день содержит в себе энергетику Cолнца, вкрапления желтых цветов также благоприятно.

В украшениях хорошо, если будут присутствовать:

• жемчуг;

• серебро;

• лунный камень.

6 августа (вторник) - благоприятный день

Растущая Луна в знаке Зодиака Весы. В период роста Луны рекомендуется заниматься делами, в которых требуется рост, развитие и расширение. Помимо этого, растущая Луна благоприятна для важных покупок, приобретений и заключения деловых контрактов.

До 03:19 по киевскому времени Луна будет находиться в мягкой накшатре Читра. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:

• улучшения здоровья;

• покупки и надевания новых вещей;

• ремонта, дизайна интерьера, декорирования дома;

• любых действий, связанных с ремеслами;

• творчества;

• любых видов действий, связанных с механикой;

• публичных выступлений;

• романтики;

• сбора трав и изготовления лекарств;

• презентации чего-либо.

После 03:19 по киевскому времени Луна будет находиться в мягкой накшатре Свати. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:

• деловых, торговых и финансовых операций;

• начала образования и изучения;

• творческой деятельности;

• общественной деятельности;

• организации праздников;

• дипломатической деятельности;

• решения споров;

• заведения дружбы;

• путешествий;

• смены места жительства.

Благоприятные цвета в одежде:

• теплые;

• желтые;

• вишневые или темно-красные;

• оранжевые.

Так как день содержит в себе энергетику Венеры, вкрапления любых ярких цветов также благоприятно.

В украшениях хорошо, если будут присутствовать:

• золото;

• рубин;

• гранат;

• медь.

7 августа (среда) - нейтральный день

Растущая Луна в знаке Зодиака Лев. В период роста Луны, рекомендуется заниматься делами, в которых требуется рост, развитие и расширение. Помимо этого, растущая Луна благоприятна для важных покупок, приобретений и заключения деловых контрактов.

До 18:01 по киевскому времени Луна будет находиться в резкой накшатре Пурва Пхалгуни. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:

• взаимодействия с органами власти;

• занятия творчеством;

• отдыха;

• романтики;

• проведения презентаций.

После 18:01 по киевскому времени Луна будет находиться в позитивной накшатре Уттара Пхалгуни. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:

• заключения брака;

• создания вещей, имеющих продолжительную природу;

• решения вопросов с органами власти;

• административной деятельности;

• вступления в должность;

• покупки недвижимости;

• шоппинга;

• деятельности, требующей такта и дипломатичности.

Благоприятные цвета в одежде:

• зеленый;

• изумрудный;

• салатовый.

Так как день содержит в себе энергетику Солнца, вкрапления желтых цветов также благоприятно.

В украшениях хорошо, если будут присутствовать:

• изумруд;

• зеленый турмалин.

8 августа (четверг) - напряженный день

Соединение Луны с Кету. Растущая Луна в знаке Зодиака Лев до 00:43 по киевскому времени. После 00:43 Луна переходит в знак Зодиака Дева.

Соединение Луны (ум и психика) с Кету (резкие, неожиданные, тревожные энергии):

• может повышаться внутренняя тревожность, без видимых на то причин;

• повышается вероятность различных аварий, ДТП, катастроф, катаклизм;

• могут активизироваться военные действия, протесты, революции и все, что связано с этой сферой.

До 21:05 по киевскому времени Луна будет находиться в позитивной накшатре Уттара Пхалгуни. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:

• создания вещей, имеющих продолжительную природу;

• решения вопросов с органами власти;

• административной деятельности;

• вступления в должность;

• покупки недвижимости;

• шоппинга;

• деятельности, требующей такта и дипломатичности.

После 21:05 по киевскому времени Луна будет находиться в быстрой накшатре Хаста. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:

• деятельности, связанной с искусством, особенно керамикой;

• изготовления чего-либо;

• деятельности, связанной с ручным трудом;

• проведения праздников;

• изучения различных наук, языков;

• ухода за детьми;

• путешествий;

• смены места жительства.

Благоприятные цвета в одежде:

• желтый;

• шафрановый.

Так как день содержит в себе энергетику Меркурия, вкрапления зеленых цветов также благоприятно.

В украшениях хорошо, если будут присутствовать:

• золото;

• топаз.

9 августа (пятница) - напряженный день

Соединение Луны с Кету. Растущая Луна в знаке Зодиака Дева. Соединение Луны (ум и психика) с Кету (резкие, неожиданные, тревожные энергии):

• может повышаться внутренняя тревожность, без видимых на то причин;

• повышается вероятность различных аварий, ДТП, катастроф, катаклизм;

• могут активизироваться военные действия, протесты, революции и все, что связано с этой сферой.

На протяжении дня Луна будет находиться в быстрой накшатре Хаста. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:

• деятельности, связанной с искусством, особенно керамикой;

• изготовления чего-либо;

• деятельности, связанной с ручным трудом;

• проведения праздников;

• изучения различных наук, языков;

• ухода за детьми;

• путешествий;

• смены места жительства.

Благоприятные цвета в одежде:

• розовые;

• яркие;

• полупрозрачные;

• лимонно-желтые.

Так как день содержит в себе энергетику Меркурия, вкрапления зеленых цветов также благоприятно.

В украшениях хорошо, если будут присутствовать:

• бриллиант;

• алмаз;

• белый сапфир.

10 августа (суббота) - напряженный день

Соединение Луны с Кету. Растущая Луна в знаке Зодиака Дева до 13:47 по киевскому времени. После 13:47 Луна переходит в знак Зодиака Весы.

Соединение Луны (ум и психика) с Кету (резкие, неожиданные, тревожные энергии):

• может повышаться внутренняя тревожность, без видимых на то причин;

• повышается вероятность различных аварий, ДТП, катастроф, катаклизм;

• могут активизироваться военные действия, протесты, революции и все, что связано с этой сферой.

До 00:15 по киевскому времени Луна будет находиться в быстрой накшатре Хаста. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:

• деятельности, связанной с искусством, особенно керамикой;

• изготовления чего-либо;

• деятельности, связанной с ручным трудом;

• проведения праздников;

• изучения различных наук, языков;

• ухода за детьми;

• путешествий;

• смены места жительства.

После 00:15 по киевскому времени Луна будет находиться в мягкой накшатре Читра. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:

• улучшения здоровья;

• покупки и надевания новых вещей;

• ремонта, дизайна интерьера, декорирования дома;

• любых действий, связанных с ремеслами;

• творчества;

• любых видов действий, связанных с механикой;

• публичных выступлений;

• романтики;

• сбора трав и изготовления лекарств;

• презентации чего-либо.

Благоприятные цвета в одежде:

• черный;

• темно-синий.

Так как день содержит в себе энергетику Меркурия и Венеры, вкрапления зеленых и любых ярких цветов также благоприятно.

В украшениях хорошо, если будут присутствовать:

• железо;

• синий сапфир;

• темные драгоценные камни.

11 августа (воскресенье) - благоприятный день

Растущая Луна в знаке Зодиака Весы. В период роста Луны рекомендуется заниматься делами, в которых требуется рост, развитие и расширение. Помимо этого, растущая Луна благоприятна для важных покупок, приобретений и заключения деловых контрактов.

До 03:19 по киевскому времени Луна будет находиться в мягкой накшатре Читра. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:

• улучшения здоровья;

• покупки и надевания новых вещей;

• ремонта, дизайна интерьера, декорирования дома;

• любых действий, связанных с ремеслами;

• творчества;

• любых видов действий, связанных с механикой;

• публичных выступлений;

• романтики;

• сбора трав и изготовления лекарств;

• презентации чего-либо.

После 03:19 по киевскому времени Луна будет находиться в мягкой накшатре Свати. С учетом положения Луны, в это время данная накшатра благоприятна для:

• деловых, торговых и финансовых операций;

• начала образования и изучения;

• творческой деятельности;

• общественной деятельности;

• организации праздников;

• дипломатической деятельности;

• решения споров;

• заведения дружбы;

• путешествий;

• смены места жительства.

Благоприятные цвета в одежде:

• теплые;

• желтые;

• вишневые или темно-красные;

• оранжевые.

Так как день содержит в себе энергетику Венеры, вкрапления любых ярких цветов также благоприятно.

В украшениях хорошо, если будут присутствовать:

• золото;

• рубин;

• гранат;

• медь.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram - instagram.com/jyotishon

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