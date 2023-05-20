Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что нас ждет в мае 2023 года, какие переломные события произойдут в этом месяце, для кого он будет очень удачным, а для кого - нет, и кто может найти любовь на всю жизнь.

Влад, каким будет май? Что нас ждет в этот период?

5 мая будет лунное затмение, а также до середины месяца будет продолжаться ретроградность Меркурия. Поэтому лучше всего ничего не покупать и не продавать, в том числе имущество. Сложный период будет продолжаться у Тельцов и Скорпионов. Их ждут удары судьбы, неурядицы, кармические отработки.

И, конечно же, в мае будет поворотная ситуация, связанная с обвалом финансового рынка, в том числе и во всем мире. Также будет жесткий аспект между Плутоном и Юпитером. Это говорит о том, что могут быть неожиданные землетрясения, глобальные техногенные катастрофы. Нужно следить за Запорожской АЭС.

Видео дня

Вы сказали, что в мае Меркурий будет "ретроградить". Я знаю, что это планета денег. Кого ждет финансовый успех, а кого - нет?

Хорошее финансовое положение и улучшение возможностей будет у Раков. "Черная" полоса заканчивается у Рыб в связи с всхождением в их знак Сатурна. Их ждет удача, выигрыш в лотерею, а также им повезет в любви.

Для Стрельцов этот период будет благоприятным в плане партнерских отношений и инвестиций. Только вот принимать важные решения им стоит во второй декаде месяца. В целом им все будет удаваться, а также они могут найти любовь на всю жизнь.

У Весов могут быть очень хорошие назначения, продвижение по карьерной лестнице. У них может появиться покровитель. Они будут достигать новых регалий. В целом звезды им благоволят. Будет везти и Близнецам. Это благоприятный период для их развития. В коммерческих делах они могут достичь невероятного успеха.

А вот сложный период будет у Водолеев. Сатурн углубляется в их дом денег. Им придется преодолевать препятствия, справляться со сложностями. Также может быть крах у Львов, особенно в карьере.

Можно заметить, что во время войны люди стали чаще жениться. Каким знакам Зодиака повезет на любовном фронте в мае?

Очень хорошая ситуация у зодиакального знака Козерога. Они могут встретить надежного партнера, с которым проведут всю свою жизнь. Новые любовные отношения могут быть и у Рыб. Кроме того, именно Рыбы могут в этот период зачать детей, которые в старости станут для них надежной опорой.

Однако хочу предупредить Львов. Черная Луна будет проходить по их знаку Зодиаку, поэтому в мае они могут столкнуться с изменами, предательствами, иллюзиями, обманами. Ближайшие несколько месяцев может сохраняться такая ситуация, но эпицентр этих событий будет именно в мае.

Планеты постоянно меняют свои позиции и движение, что сказывается на жизни каждого знака. Можете назвать тех, кого ждут кардинальные перемены?

Все может резко измениться у Тельцов, Скорпионов, Водолеев и Львов. Стабильности ждать им не стоит. Например, у Водолеев и Львов все изменится в худшую сторону, Скорпионы еще как-то будут "выплывать", а вот Тельцы могут получить удар ниже пояса.

Кому нужно обратить внимание на здоровье?

Внимательным нужно быть Овну, так как могут обостриться хронические заболевания. Под прицелом и Девы. Могут быть простуды, желудочно-кишечные проблемы. Им стоит отказаться от плановых операций, если это не какие-то очень срочные. Также я не рекомендовал бы им садиться на диету в мае.

Вот-вот в Украине будет теплая погода, поэтому все захотят рвануть на отдых, хотя бы на несколько дней. Какие даты будут самыми благоприятными, а в какие дни лучше отказаться от поездок?

Классными будут поездки к морю 24 мая, в горы - 9-10 мая, в деревню на картошку или за город лучше поехать 1 и 27-29 мая. А вот в период с 24 по 26 мая можно устраивать поездки для развлечений. Деловые поездки будут удачными 1, 9, 10, 27, 28 мая.

Однако 5, 6, 11, 13-23, 25 мая лучше никуда не выезжать. Вторая декада месяца будет очень сложной. Могут быть аварии и катастрофы. Особенно в этом плане не повезет Львам, Водолеям, Ракам и Тельцам.

Что в целом ждет Украину в последнем месяце весны?

Вблизи 5 мая нас ждет переломное событие - армада дронов полетит на Россию, будет крутой фейерверк. Период с 5 по 10 мая будет просто феерическим. Стоит ждать взрывов на складах с боеприпасами. Наши военные будут на территории страны-агрессора делать неожиданные "вылазки". Не удивляйтесь, что наши зайдут в Белгородскую, Брянскую области и могут обрезать поставки оружия на Донбасс. То есть они возьмут под контроль российскую границу.

Кроме того, в мае будут предпосылки окончания войны в Украине. Однако полное прекращение боевых действий будет после смерти диктатора Владимира Путина. Уже летом его может не быть в живых. Есть вероятность, что его убьют. Затем в Кремле произойдет дворцовый переворот. После этого закончится война в Украине.