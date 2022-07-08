Какой сейчас период у Близнецов и к чему стоит приготовиться морально - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи предупреждают, что в июле 2022 года Близнецы должны рассчитывать только на себя. Множество неожиданных и не всегда приятных событий - то, чем будет наполнен ваш месяц. Старайтесь сохранять спокойствие и руководствоваться разумом, а не эмоциями.

Ранее УНИАН составлял подробный гороскоп для Тельца в июле 2022.

Гороскоп карьеры на июль 2022

Общая эмоциональная усталость приведет к застою в профессиональной сфере, зато велики шансы развития творческого потока. Астрологи рекомендуют больше слушать свой внутренний голос и меньше - окружающих людей. Для тех, кто хочет начать свое дело, июль неблагоприятен, поэтому отложите эту идею до более удачных времен.

Зато июль удачен для заключения партнерских сделок и общения по работе - в этом месяце у вас получится заложить прочный фундамент для будущих свершений. Во второй половине месяца ждите крупного денежного поступления, которое заметно улучшит вашу финансовую ситуацию.

Гороскоп любви на июль 2022

Личная жизнь так же, как и работа, не сложится удачно - Близнецы окажутся в эпицентре ссор, недопониманий и разрушенных ожиданий. Окружающая атмосфера тоже негативно повлияет на отношения, поэтому лучшее, что вы можете сделать - провести откровенную беседу с партнером и поддержать друг друга. Многим представителям знака астрологи предрекают расставание - справиться с негативом получится не у всех.

Одинокие Близнецы могут не ждать серьезных отношений в этом месяце - лучше займитесь собой. Вам будет казаться, что все "валится из рук" и ничего не получается. Любые договоренности сорвутся, встречи не состоятся, а ожидания не оправдаются. Не переживайте не ставьте на себе крест - просто у вас неблагоприятный период.

Гороскоп здоровья на июль 2022

Звезды рекомендуют быть внимательнее к тому, что вы едите - незнакомая или некачественная пища может стать причиной расстройства ЖКТ. Также высока вероятность набрать лишний вес, поэтому питайтесь полезно, следите за порциями и, по возможности, занимайтесь спортом.

Несмотря на то, что на улице стоит жаркая погода, Близнецы могут стать жертвой инфекционного заболевания. Чтобы этого не произошло, укрепляйте иммунитет, пейте витамины, ешьте свежие овощи и фрукты.

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