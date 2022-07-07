Что ждет женщину Тельца в 2022 году в июле и на что нужно обратить свое внимание - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи считают, что земные Тельцы в этом месяце будут наполнены энергией и силами для движения вперед. Склонность к авантюризму и излишняя тяга к справедливости могут стать причиной роковых ошибок, поэтому лучше быть осторожными. УНИАН расскажет, в чем сила знака Зодиака Телец в июле 2022 года.

Ранее мы составляли подробный гороскоп для Овна на июль 2022.

Гороскоп карьеры на июль 2022

Тельцам, у которых есть работа, нужно научиться правильно коммуницировать с людьми и ярче проявлять свои лидерские качества. Не бойтесь брать ответственность на себя - руководство обязательно оценит это по достоинству. Если вам предлагают новые задачи или командировку - не отказывайтесь, это может помочь в продвижении по карьерной лестнице.

Безработные представители знака тоже получат множество шансов на реализацию своих целей, главное - не бояться трудностей. Весь месяц вы будете чем-то заняты, возможно, даже окунетесь в новую для себя деятельность. Звезды советуют отважно идти навстречу переменам и не позволять себе поддаваться страху.

Гороскоп любви на июль 2022

Первые две декады месяца пройдут для вас под эгидой смены приоритетов - работа окажется важнее отношений. На фоне этого могут возникнуть конфликты со второй половинкой, а еще очень остро будет стоять вопрос денег. Постарайтесь решить конфликт в формате диалога и потерпите - к концу месяца атмосфера в отношениях будет более приятной.

Одинокие представители знака могут рассчитывать только на мимолетный роман, кстати, вполне вероятны интимные связи на работе. Знакомств в июле, которые перерастут в крепкий союз, не ждите - месяц неблагоприятен для этого.

Гороскоп здоровья на июль 2022

Астрологи рекомендуют быть осторожными с водой - эта стихия для земных Тельцов скрывает много опасностей. Если решите отдохнуть, то выбирайте релаксирующий вариант досуга, а не экстремальный - лучше всего просто полежать на солнышке.

Главная угроза вашему здоровью - постоянный стресс, поэтому старайтесь высыпаться и меньше реагировать на внешние раздражители. Не общайтесь с негативными людьми, не читайте новости, иначе обострятся хронические заболевания. Во второй половине месяца общее состояние организма улучшится, если будете соблюдать рекомендации.

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