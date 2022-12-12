Что ждёт Стрельца в последний месяц года - читайте в материале УНИАН.

Стрельцы будут в декабре ужасно заняты: и на работе нужно все успеть, и в личной жизни. Энергия будет бить ключом, но как раз здесь, говорят астрологи, поосторожнее: главное, чтобы не гаечным и не по голове.

Гороскоп карьеры на декабрь 2022

На работе у Стрельца в последний месяц года наступит "горячая" пора. Вы будете безумно заняты: придётся решать все накопившиеся за год вопросы. Одно из больших дел нужно будет довести до финала - приложите к этому максимум усилий. Также есть вероятность, что у вас появится возможность открыть свое дело - не упустите ее.

Также астрологи советуют Стрельцам в декабре быть аккуратнее с деньгами и не брать кредитов: у вас могут быть бессмысленные траты, невыгодные сделки и даже кражи.

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Гороскоп любви на декабрь 2022

Одиноким Стрельцам декабрь обещает новое интересное знакомство и начало новых отношений - Венера будет находиться как раз в вашем знаке. Пользуйтесь случаем: ходите на свидания и устраивайте романтические ужины.

Стрельцам семейным декабрь подарит полную гармонию в личной жизни. Этот месяц вы проведёте со своей половинкой душа в душу и даже заново влюбите в себя партнера.

Гороскоп здоровья на декабрь 2022

Стрельцам грех жаловаться на здоровье в этом месяце - энергия так и бьет ключом. Но астрологи предупреждают: не переусердствуйте. В конце декабря будет очень сильным влияние ретроградного Меркурия, поэтому возможны травмы.

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